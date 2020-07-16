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США и Британия будут искать замену оборудованию Huawei для сетей 5G
Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обсудили запрет Лондона на использования технологий китайской Huawei в сетях... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T23:38
доминик рааб
майк помпео
huawei technologies
великобритания
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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доминик рааб, майк помпео, huawei technologies, великобритания, сша, в мире

США и Британия будут искать замену оборудованию Huawei для сетей 5G

23:38 16.07.2020
1014
© REUTERS / Tingshu WangМагазин Huawei в Пекине, Китай
Магазин Huawei в Пекине, Китай
© REUTERS / Tingshu Wang
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обсудили запрет Лондона на использования технологий китайской Huawei в сетях 5G, сообщил в заявлении госдепартамент.
"Госсекретарь и министр иностранных дел согласились работать вместе, чтобы продвигать разработку дополнительных заслуживающих доверия решений для 5G", - говорится в сообщении.
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
15 июля, 11:33
В МИД Китая прокомментировали решение Великобритании по Huawei
Правительство Великобритании во вторник озвучило решение, согласно которому британским телекоммуникационным компаниям с 2021 года будет запрещено покупать 5G оборудование Huawei, а к 2027 году оборудование холдинга должно быть полностью изъято из обращения в сетях 5G. Как пояснил министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Великобритании Оливер Доуден, такое решение продиктовано соображениями национальной безопасности и санкциями, введенными США против Huawei.
В начале года правительство Великобритании разрешили допуск Huawei к развитию сети 5G в стране в ограниченном режиме. Планировалось, что технологии китайской компании не будут допущены к "чувствительным" частям сети, связанным с национальной безопасностью.
Логотип компании Huawei
30 июня, 19:58
США объявили Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности
Однако позже власти пришли к решению, что британские операторы должны полностью отказаться от использования оборудования находящегося под санкциями США Huawei при развертывании 5G сетей.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
С мая 2019 года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих устройств.
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
24 июня, 19:15
Помпео заявил, что опасность Huawei осознают "граждане всего мира"
7201004
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Доминик РаабМайк ПомпеоHuawei TechnologiesВеликобританияСШАВ мире
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