Галкин ответил на сообщения о связи с задержанным за торговлю людьми

Ранее СМИ писали, что Мельников подбирал суррогатную мать для телеведущего и. Сам же Галкин заявил, что не знаком с этим человеком.

"Мы сотрудничали с центром "Мать и дитя", где наши дети родились и обслуживаются. Я настолько был удивлен, что позвонил сотрудникам клиники "Мать и дитя", — может, я что-то не знаю, но они удивлены так же, как и я", — сказал он РИА Новости.