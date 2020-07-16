https://ria.ru/20200716/1574470661.html
Галкин ответил на сообщения о связи с задержанным за торговлю людьми
Максим Галкин прокомментировал сообщения о связи с главой Центра суррогатного материнства Владиславом Мельниковым, задержанным по уголовному делу о торговле... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T23:28
2020-07-17T00:01
марк курцер
следственный комитет россии (ск рф)
максим галкин
одинцово
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марк курцер, следственный комитет россии (ск рф), максим галкин, одинцово, происшествия
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Максим Галкин прокомментировал сообщения о связи с главой Центра суррогатного материнства Владиславом Мельниковым, задержанным по уголовному делу о торговле людьми.
Ранее СМИ писали, что Мельников подбирал суррогатную мать для телеведущего и Аллы Пугачевой
. Сам же Галкин заявил, что не знаком с этим человеком.
"Мы сотрудничали с центром "Мать и дитя", где наши дети родились и обслуживаются. Я настолько был удивлен, что позвонил сотрудникам клиники "Мать и дитя", — может, я что-то не знаю, но они удивлены так же, как и я", — сказал он РИА Новости.
В январе в Одинцово
возбудили дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Тогда в одной из квартир обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной гибели ребенка стал синдром внезапной смерти.
Помимо этого, были найдены еще трое детей, рожденных для продажи. Они находились в квартире до тех пор, пока их биологические родители — граждане иностранных государств — занимались оформлением всех необходимых документов, в том числе для вывоза их за рубеж. Новорожденных изъяли и поместили в детскую городскую больницу. СК
России инициировал проверки компаний, занимающихся программой суррогатного материнства.
Накануне в рамках этого дела арестовали четырех врачей, сегодня под стражу заключили еще троих фигурантов дела. Четвертую обвиняемую поместили под домашний арест. Обвинения в свой адрес подозреваемые отвергают.