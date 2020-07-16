Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574470661.html
Галкин ответил на сообщения о связи с задержанным за торговлю людьми
Максим Галкин прокомментировал сообщения о связи с главой Центра суррогатного материнства Владиславом Мельниковым, задержанным по уголовному делу о торговле... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-17T00:01
марк курцер
следственный комитет россии (ск рф)
максим галкин
одинцово
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155159/30/1551593049_0:0:2852:1605_1400x0_80_0_0_ca028d71b44216b9389688964e049a60.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200716/1574454229.html
https://ria.ru/20200716/1574441850.html
3
одинцово
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155159/30/1551593049_0:0:2852:1605_1400x0_80_0_0_ca028d71b44216b9389688964e049a60.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155159/30/1551593049_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_666da8d1178f20044dab44c40990b1eb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155159/30/1551593049_923:0:2129:1206_1400x0_80_0_0_26c63d351663731edaa60df5b32a3b7c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марк курцер, следственный комитет россии (ск рф), максим галкин, одинцово, происшествия

Галкин ответил на сообщения о связи с задержанным за торговлю людьми

23:28 16.07.2020 (обновлено: 00:01 17.07.2020)
12840
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Максим Галкин
Телеведущий Максим Галкин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Максим Галкин прокомментировал сообщения о связи с главой Центра суррогатного материнства Владиславом Мельниковым, задержанным по уголовному делу о торговле людьми.
Ранее СМИ писали, что Мельников подбирал суррогатную мать для телеведущего и Аллы Пугачевой. Сам же Галкин заявил, что не знаком с этим человеком.
Врач Валентина Чернышова, обвиняемая по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, в Басманном суде Москвы
Вчера, 16:55
Дело о торговле детьми: что известно к этому часу
"Мы сотрудничали с центром "Мать и дитя", где наши дети родились и обслуживаются. Я настолько был удивлен, что позвонил сотрудникам клиники "Мать и дитя", — может, я что-то не знаю, но они удивлены так же, как и я", — сказал он РИА Новости.
В январе в Одинцово возбудили дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Тогда в одной из квартир обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной гибели ребенка стал синдром внезапной смерти.
Репродуктолог клиники NGC Юлиана Иванова, обвиняемая по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, в Басманном суде Москвы
Вчера, 14:24
Адвокат рассказал об иностранцах, причастных к делу о торговле детьми
Помимо этого, были найдены еще трое детей, рожденных для продажи. Они находились в квартире до тех пор, пока их биологические родители — граждане иностранных государств — занимались оформлением всех необходимых документов, в том числе для вывоза их за рубеж. Новорожденных изъяли и поместили в детскую городскую больницу. СК России инициировал проверки компаний, занимающихся программой суррогатного материнства.
Накануне в рамках этого дела арестовали четырех врачей, сегодня под стражу заключили еще троих фигурантов дела. Четвертую обвиняемую поместили под домашний арест. Обвинения в свой адрес подозреваемые отвергают.
171912147427
Обсудить 3
Марк КурцерСледственный комитет России (СК РФ)Максим ГалкинОдинцовоПроисшествия
Рекомендуем
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям
Девушка с черными волосами
Загадочная находка в ванной заставила женщину заподозрить мужа в измене
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Назван главный признак тяжелой формы COVID-19
абочие проводят ремонт жилого дома в московском районе Капотня
Эксперт рассказал, можно ли не платить за капремонт дома​
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Источник сообщил о задержании начальника отдела МВД в Москве
Строительство газопровода Северный поток-2
Группа конгрессменов поддержала санкции против "Северного потока — 2"
Газовые конфорки
Цена на газ для населения повысится с 1 августа
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян
Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон подтвердил испытания "супер-пупер" ракеты Трампа
Самолет Boeing OC-135B
В Минобороны прокомментировали претензии США к Договору по открытому небу
Погибший на окраине Горловки наемник из США Шон Фуллер с позывным Техас
Погибший под Горловкой диверсант был "наемником из США", заявили в ДНР
Певица Валерия
Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Турция пообещала России охранять данные об С-400
Комплекс ПВО С-400 Триумф
"Вселяет ужас": СМИ рассказали о новой эпохе после появления С-500
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08В Германии выявили 583 новых случая COVID-19
07:07Эксперт объяснил связь низкой летальности от COVID в России с демографией
07:05В Казахстане выявили более 1,7 тысячи новых случаев коронавируса
07:04СМИ: в США число случаев COVID-19 выросло на рекордные 75 тысяч за сутки
07:03Вторая волна COVID-19 в России маловероятна, считает ученый
07:01Большинство районов ЕАО приступают ко второму этапу снятия ограничений
07:00В Китае за сутки выявили десять случаев COVID-19
06:59В Приамурье число жертв коронавируса достигло 32 человек
06:59Коронавирус со временем не исчезнет, заявил эксперт
06:53Экс-глава спорта России рассказал, как КГБ спас Олимпиаду-80 от скандала
06:46Экс-глава спорта России рассказал об обеспечении порядка на Олимпиаде-80
06:43В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
Лента новостейМолния