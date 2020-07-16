Глава ЦИК Белоруссии призвала людей не скапливаться возле офиса комиссии

МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина призвала граждан впредь не собираться массово возле Дома правительства, где размещается комиссия, поскольку она не должна быть использована "как инструмент для реализации чужих политических амбиций".

В среду в Минске у Дома правительства собралась километровая очередь из граждан, которые хотели лично подать обращения в ЦИК с требованием зарегистрировать кандидатами в президенты экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало . После окончания работы ЦИК в 19.00 (совпадает с мск) милиция попросила людей разойтись, не нарушать законодательство, но они по-прежнему стояли в очереди, и ОМОН провел точечные задержания. Как сообщал не зарегистрированный властями правозащитный центр " Весна ", в среду в центре Минска были задержаны более 20 человек.

"Я бы очень хотела, чтобы наши граждане понимали следующее: Центральная комиссия не может быть использована как инструмент для реализации чужих политических амбиций, мы работаем на организацию выборов для всех избирателей страны, а их у нас около 7 миллионов. И поэтому мы действуем в общих интересах, которые имеют значение для всего общества в целом, а не отдельной группы людей... Недопустимо подобное скопление людей, тем более привод в эти очереди несовершеннолетних детей, присутствие там беременных женщин", - сказала Ермошина в своем видеообращении, которое размещено в четверг на сайте ЦИК.

Она отметила, что, несмотря на положительную динамику в борьбе с коронавирусом в Белоруссии , республика в этом плане "еще далека от идеала", и поэтому "лица, которые приходят в подобные неорганизованные толпы, подвергают опасности себя, своих детей, а также сотрудников Центральной комиссии, которые работают на прием документов".

По словам Ермошиной, в ЦИК поступило от граждан достаточно много обращений. Так, за среду лично было подано 275 письменных обращений от 148 человек. Кроме того, 15-16 июля по почте поступило 1060 аналогичных письменных обращений и 4067 электронных.

"Могу сказать, что это одно обращение, созданное одним лицом, распространенное через интернет и просто-напросто распечатанное всеми теми, кто подавал заявление в Центральную комиссию", - добавила она.

Ранее во вторник представитель штаба Бабарико Мария Колесникова сообщила журналистам, что сторонники политика подготовили форму обращения граждан в ЦИК, в котором, в частности, озвучено требование зарегистрировать кандидатами Бабарико и Цепкало. Форма обращения размещена на официальном сайте Бабарико.