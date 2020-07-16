Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574470416.html
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, заявили в оперативном штабе. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-17T05:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976593_0:208:2979:1884_1400x0_80_0_0_b27ad93559e567b7746f4fb9d17be3aa.jpg
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976593_0:208:2979:1884_1400x0_80_0_0_b27ad93559e567b7746f4fb9d17be3aa.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976593_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_0d07856b744751e4508bf1c18bec7da9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976593_343:0:2391:2048_1400x0_80_0_0_c33e341c0b32db9d0b9ed7f4460025f3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом

23:16 16.07.2020 (обновлено: 05:18 17.07.2020)
3483
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, заявили в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 24 погибших. Общее число жертв в столице достигло 4271.
Всего за время пандемии в России выявили около 752 тысяч случаев заболевания COVID-19, 11 937 человек умерли, более 531 тысячи выздоровели.
Треть зарегистрированных случаев — 321 тысяча — приходится на Москву. При этом почти 169 тысяч пациентов уже поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
6322437
Обсудить -1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Рекомендуем
Приложение Twitter
Twitter блокирует аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней
Строительство газопровода Северный поток-2
Группа конгрессменов поддержала санкции против "Северного потока — 2"
Самолет Boeing OC-135B
В Минобороны прокомментировали претензии США к Договору по открытому небу
Газовые конфорки
Цена на газ для населения повысится с 1 августа
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон подтвердил испытания "супер-пупер" ракеты Трампа
Телеведущий Максим Галкин
Галкин ответил на сообщения о связи с задержанным за торговлю людьми
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе
Число случаев COVID-19 в мире превысило 13,3 миллиона
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Назван главный признак тяжелой формы COVID-19
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян
Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне
абочие проводят ремонт жилого дома в московском районе Капотня
Эксперт рассказал, можно ли не платить за капремонт дома​
Кадры с места ДТП с автобусом в Липецкой области
В Липецкой области сгорел рейсовый автобус
Скалистый остров-утес Скеллиг-Майкл в Ирландии
Частный остров в Ирландии купили за шесть миллионов долларов
Алексей Пушков
Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Турция пообещала России охранять данные об С-400
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08В Германии выявили 583 новых случая COVID-19
07:07Эксперт объяснил связь низкой летальности от COVID в России с демографией
07:05В Казахстане выявили более 1,7 тысячи новых случаев коронавируса
07:04СМИ: в США число случаев COVID-19 выросло на рекордные 75 тысяч за сутки
07:03Вторая волна COVID-19 в России маловероятна, считает ученый
07:01Большинство районов ЕАО приступают ко второму этапу снятия ограничений
07:00В Китае за сутки выявили десять случаев COVID-19
06:59В Приамурье число жертв коронавируса достигло 32 человек
06:59Коронавирус со временем не исчезнет, заявил эксперт
06:53Экс-глава спорта России рассказал, как КГБ спас Олимпиаду-80 от скандала
06:46Экс-глава спорта России рассказал об обеспечении порядка на Олимпиаде-80
06:43В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
Лента новостейМолния