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Киевский суд продлил меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета
Печерский районный суд Киева продлил до 13 сентября меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, сообщил ее... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T23:14
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мвд украины, павел шеремет, украина, в мире

Киевский суд продлил меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета

23:14 16.07.2020
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© Фото : аккаунт Юлии Кузьменко в FacebookЮлия Кузьменко
Юлия Кузьменко
© Фото : аккаунт Юлии Кузьменко в Facebook
КИЕВ, 16 июл – РИА Новости. Печерский районный суд Киева продлил до 13 сентября меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, сообщил ее адвокат Тарас Беспалый.
Ранее Печерский районный суд Киева продлил арест Кузьменко до 24 июля. После этого защита пыталась добиться изменения меры пресечения, однако суд адвокатам отказал.
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"Предсказуемо. Содержание под стражей до 13 сентября 2020 года Юли Кузьменко", - написал Беспалый в своем Facebook.
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по данному делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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