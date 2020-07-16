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В Москве полицейского задержали при попытке получить взятку
Правоохранительные органы задержали сотрудника столичного управления наркоконтроля при попытке получить незаконное вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей, РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T23:03
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

В Москве полицейского задержали при попытке получить взятку

23:03 16.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали сотрудника столичного управления наркоконтроля при попытке получить незаконное вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
"Оперативниками Управления ФСБ России по Москве и Московской области и Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Москве задержан сотрудник УНК ГУ МВД России по Москве, который за прекращение проверочных мероприятий в отношении организации пытался получить незаконное денежное вознаграждение в сумме 1 миллион 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Подробности оперативных мероприятий в полиции не раскрываются.
Отмечается, что в случае установления вины сотрудник будет уволен из ОВД за проступок, порочащий честь офицера полиции, и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 16:30
В Судаке начальника горотдела полиции задержали по подозрению во взятке
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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