В Москве полицейского задержали при попытке получить взятку

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали сотрудника столичного управления наркоконтроля при попытке получить незаконное вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
"Оперативниками Управления ФСБ России по Москве и Московской области и Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Москве задержан сотрудник УНК ГУ МВД России по Москве, который за прекращение проверочных мероприятий в отношении организации пытался получить незаконное денежное вознаграждение в сумме 1 миллион 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Подробности оперативных мероприятий в полиции не раскрываются.
Отмечается, что в случае установления вины сотрудник будет уволен из ОВД за проступок, порочащий честь офицера полиции, и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.