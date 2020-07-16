Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574469253.html
В ВОЗ обеспокоены вспышкой Эболы в ДР Конго
Нынешняя вспышка Эболы в Экваториальной провинции Демократической Республики Конго вызывает опасение у Всемирной организации здравоохранения, так как программам РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T22:37
вирус эбола
воз
демократическая республика конго
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148787/51/1487875136_0:64:1200:739_1400x0_80_0_0_798b4fb4f2d161cc1e82fb7920535b2f.jpg
https://ria.ru/20200611/1572801191.html
2
демократическая республика конго
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/148787/51/1487875136_0:64:1200:739_1400x0_80_0_0_798b4fb4f2d161cc1e82fb7920535b2f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/148787/51/1487875136_67:0:1135:801_1400x0_80_0_0_dafb60282de086c7a4e74dccf602b51d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/148787/51/1487875136_200:0:1001:801_1400x0_80_0_0_dbafbea589feed4a2ef415d5d8ab266e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вирус эбола, воз, демократическая республика конго, в мире

В ВОЗ обеспокоены вспышкой Эболы в ДР Конго

22:37 16.07.2020
8381
© Фото : Victor Laken, IFRCМедики транспортируют тело жертвы лихорадки Эбола
Медики транспортируют тело жертвы лихорадки Эбола
© Фото : Victor Laken, IFRC
ЖЕНЕВА, 16 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Нынешняя вспышка Эболы в Экваториальной провинции Демократической Республики Конго вызывает опасение у Всемирной организации здравоохранения, так как программам по борьбе с заболеванием не хватает финансирования, говорится в заявлении регионального офиса ВОЗ в странах Африки.
Нынешняя вспышка Эболы в Экваториальной провинции уже 11-я по счету, была объявлена 1 июня. На данный момент в регионе зафиксировано 56 заражений, из которых 53 подтвержденных. Заболевание распространилось уже на девять районов. Тогда как во время девятой вспышки, которая прошла с мая по июнь 2018 года, было зарегистрировано всего 54 случая.
По словам регионального директора ВОЗ по Африке Матсушидо Моэти, ситуация осложняется тем, что противостоять распространению геморрагической лихорадки приходится в условиях пандемии COVID 19. Кроме того, случаи заболевания разбросаны по отдаленным районам, в том числе в тропических лесах, что увеличивает стоимость программ, которым уже не хватает финансирования.
По данным ВОЗ, на программу борьбы с Эболой в ДР Конго на данный момент удалось собрать 1,75 миллиона долларов. Этой суммы хватит всего на несколько недель.
Аэропорт Гома в Демократической республике Конго
11 июня, 13:01
ВОЗ предупредила о высоком риске распространения Эболы в ДРК
11110211
Обсудить 2
Вирус ЭболаВОЗДемократическая Республика КонгоВ мире
Рекомендуем
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
Врач
Онколог назвал симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал украинцев объединиться для "возвращения территорий"
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса
Фотография царской семьи
Экспертизы доказали принадлежность найденных останков детям Николая II
Руки в наручниках
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Армянская АЭС вблизи города Мецамор
Армения ответила на угрозы Азербайджана нанести удар по АЭС
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Назван главный признак тяжелой формы COVID-19
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян
Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне
абочие проводят ремонт жилого дома в московском районе Капотня
Эксперт рассказал, можно ли не платить за капремонт дома​
Девушка с черными волосами
Загадочная находка в ванной заставила женщину заподозрить мужа в измене
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям
Алексей Пушков
Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
Актер Джонни Депп
Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в защиту Джонни Деппа на суде
Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк сыграет футболиста в драме Фишера Стивенса, пишут СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07Эксперт объяснил связь низкой летальности от COVID в России с демографией
07:05В Казахстане выявили более 1,7 тысячи новых случаев коронавируса
07:04СМИ: в США число случаев COVID-19 выросло на рекордные 75 тысяч за сутки
07:03Вторая волна COVID-19 в России маловероятна, считает ученый
07:01Большинство районов ЕАО приступают ко второму этапу снятия ограничений
07:00В Китае за сутки выявили десять случаев COVID-19
06:59В Приамурье число жертв коронавируса достигло 32 человек
06:59Коронавирус со временем не исчезнет, заявил эксперт
06:53Экс-глава спорта России рассказал, как КГБ спас Олимпиаду-80 от скандала
06:46Экс-глава спорта России рассказал об обеспечении порядка на Олимпиаде-80
06:43В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
Лента новостейМолния