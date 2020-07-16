В ВОЗ обеспокоены вспышкой Эболы в ДР Конго

Нынешняя вспышка Эболы в Экваториальной провинции уже 11-я по счету, была объявлена 1 июня. На данный момент в регионе зафиксировано 56 заражений, из которых 53 подтвержденных. Заболевание распространилось уже на девять районов. Тогда как во время девятой вспышки, которая прошла с мая по июнь 2018 года, было зарегистрировано всего 54 случая.