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Власти города Ситка решили оставить у себя памятник Баранову
Власти города Ситка на Аляске сохранят у себя памятник правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову, несмотря на многочисленные... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T22:32
александр баранов
анатолий антонов
аляска
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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александр баранов, анатолий антонов, аляска, сша, в мире

Власти города Ситка решили оставить у себя памятник Баранову

22:32 16.07.2020
2999
© Фото : страница Haunted Sitka в FacebookПамятник Александру Баранову в Ситке, Аляска
Памятник Александру Баранову в Ситке, Аляска
© Фото : страница Haunted Sitka в Facebook
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Власти города Ситка на Аляске сохранят у себя памятник правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову, несмотря на многочисленные предложения из России, сообщил РИА Новости градоначальник Гэри Пэкстон.
Совет Ситки 14 июля принял резолюцию о переносе памятника Баранову в музей из центра города. Посол России в США Анатолий Антонов после этого сообщил, что ряд российских городов - Архангельск, Иркутск, Магадан - готовы выкупить памятник и перевезти его к себе.
Памятник губернатору Аляски Александру Баранову в городе Ситка
15 июля, 20:49
Мэр города Ситка пообещал перенести памятник Баранову "с уважением"
"Я уверен, что мы хотим оставить памятник (Баранову – ред.) в Ситке", - заявил Пэкстон.
Ранее группа жителей Ситки выступила с предложением убрать из центра города памятник правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков Александру Баранову. Большинство выступавших за снос статуи принадлежат к коренному народу тлинкиты. Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил онлайн-петицию против планов по сносу памятника. Как сообщила РИА Новости председатель КСОРС Елена Брэнсон, она собрала почти 6 тысяч подписей.
Фонд Art Russe ранее заявил, что направил властям Ситки обращение с предложением выкупить памятник первому российскому губернатору Аляски. Кроме того, фонд направил подобное предложение властям Нью-Йорка по поводу монумента президенту США Теодору Рузвельту, который городские власти решили демонтировать на фоне волны протестов против расизма.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с предложением снести памятник правителю русских поселений в Северной Америке, заявлял, что в России тоже был период сноса памятников, и он не был самым блистательным в истории страны.
Русский губернатор Аляски А.А.Баранов
1 июля, 07:51
Эксперты объяснили призывы к сносу памятника Баранову на Аляске
1623463
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Александр БарановАнатолий АнтоновАляскаСШАВ мире
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