Власти города Ситка решили оставить у себя памятник Баранову

"Я уверен, что мы хотим оставить памятник (Баранову – ред.) в Ситке", - заявил Пэкстон.

Ранее группа жителей Ситки выступила с предложением убрать из центра города памятник правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков Александру Баранову. Большинство выступавших за снос статуи принадлежат к коренному народу тлинкиты. Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил онлайн-петицию против планов по сносу памятника. Как сообщила РИА Новости председатель КСОРС Елена Брэнсон, она собрала почти 6 тысяч подписей.