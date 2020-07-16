Силовики в Белоруссии готовы предотвратить массовые беспорядки

МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Силовой блок Силовой блок Белоруссии готов предотвратить массовые беспорядки, при этом одна из главных задач – не допустить кровопролития граждан, заявил в четверг государственный секретарь Совбеза республики Андрей Равков

"Наша задача – выполнить в тот момент, если это потребуется, естественно, с внутренними войсками, с милицией, с другими силовиками… задачи для предотвращения каких-либо террористических проявлений, массовых беспорядков и тому подобное. Мы к этому готовились, готовимся, будем готовиться", - заявил Равков, выступление которого было показано в эфире телеканала ОНТ

При этом Равков отметил, что "не надо распускать сопли и думать о том, что… армия будет против народа, армия будет стрелять против народа". "Наша задача – не допустить гибели государства, не допустить кровопролития в народе. Не допустить. Если мы это допустим, значит, мы проиграли бой", - заявил госсекретарь Совета безопасности.

По его словам, армия "как силовой инструмент в руках государства никогда не даст возможности началу конфликта", поскольку он "может затем перерасти во что угодно". "Тем более в этом завязаны и внешние силы, это ни для кого не секрет, это видно невооруженным глазом", - сказал госсекретарь Совбеза.

Он обратил внимание, что Военная доктрина Белоруссии учитывает вооруженные конфликты в мире, в том числе и на Украине , в нее внесены изменения "в части рисков, вызовов и угроз, которые существуют сейчас".

Как отметил Равков, война может начинаться "по-разному". "Поэтому не факт, что будет какое-то повторение (сценария – ред.), если вдруг придется нам в каком-то конфликте участвовать... Не будет его. Но надо понимать одну четкую вещь: чаще всего в этих конфликтах война начиналась не просто так – воздушным нападением, воздействием радиоэлектронных средств поражения, вводом сухопутной группировки. Как правило, она начиналась с улицы, с площади", - заметил госсекретарь.

Комментируя ситуацию на Украине, Равков выразил мнение, что "к этим событиям, по большому счету, Запад готовил Украину лет 20, а Россия пыталась что-то противопоставить, и пошли они (Украина – ред.) по такому пути, не очень хорошему". Он подчеркнул, что для Минска "это урок".