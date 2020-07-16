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Силовики в Белоруссии готовы предотвратить массовые беспорядки
Силовой блок Белоруссии готов предотвратить массовые беспорядки, при этом одна из главных задач – не допустить кровопролития граждан, заявил в четверг... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T23:51
президентская кампания в белоруссии
андрей равков
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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президентская кампания в белоруссии, андрей равков, белоруссия, в мире

Силовики в Белоруссии готовы предотвратить массовые беспорядки

22:19 16.07.2020 (обновлено: 23:51 16.07.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой министерства обороны БелоруссииМинистр обороны Белоруссии Андрей Равков
Министр обороны Белоруссии Андрей Равков
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства обороны Белоруссии
МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Силовой блок Белоруссии готов предотвратить массовые беспорядки, при этом одна из главных задач – не допустить кровопролития граждан, заявил в четверг государственный секретарь Совбеза республики Андрей Равков.
"Наша задача – выполнить в тот момент, если это потребуется, естественно, с внутренними войсками, с милицией, с другими силовиками… задачи для предотвращения каких-либо террористических проявлений, массовых беспорядков и тому подобное. Мы к этому готовились, готовимся, будем готовиться", - заявил Равков, выступление которого было показано в эфире телеканала ОНТ.
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При этом Равков отметил, что "не надо распускать сопли и думать о том, что… армия будет против народа, армия будет стрелять против народа". "Наша задача – не допустить гибели государства, не допустить кровопролития в народе. Не допустить. Если мы это допустим, значит, мы проиграли бой", - заявил госсекретарь Совета безопасности.
По его словам, армия "как силовой инструмент в руках государства никогда не даст возможности началу конфликта", поскольку он "может затем перерасти во что угодно". "Тем более в этом завязаны и внешние силы, это ни для кого не секрет, это видно невооруженным глазом", - сказал госсекретарь Совбеза.
Он обратил внимание, что Военная доктрина Белоруссии учитывает вооруженные конфликты в мире, в том числе и на Украине, в нее внесены изменения "в части рисков, вызовов и угроз, которые существуют сейчас".
Как отметил Равков, война может начинаться "по-разному". "Поэтому не факт, что будет какое-то повторение (сценария – ред.), если вдруг придется нам в каком-то конфликте участвовать... Не будет его. Но надо понимать одну четкую вещь: чаще всего в этих конфликтах война начиналась не просто так – воздушным нападением, воздействием радиоэлектронных средств поражения, вводом сухопутной группировки. Как правило, она начиналась с улицы, с площади", - заметил госсекретарь.
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Комментируя ситуацию на Украине, Равков выразил мнение, что "к этим событиям, по большому счету, Запад готовил Украину лет 20, а Россия пыталась что-то противопоставить, и пошли они (Украина – ред.) по такому пути, не очень хорошему". Он подчеркнул, что для Минска "это урок".
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста. Вечером во вторник в различных городах республики прошли несанкционированные стихийные акции после решения ЦИК Белоруссии отказать в регистрации кандидатами на пост президента двум политикам - экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико и экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Наиболее крупные акции прошли в Минске. По данным МВД, по всей стране из-за нарушений общественного порядка были задержаны более 250 человек. СК возбудил уголовные дела.
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Президентская кампания в БелоруссииАндрей РавковБелоруссияВ мире
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