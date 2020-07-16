https://ria.ru/20200716/1574468637.html
Астронавты Кэссиди и Бенкен вернулись на МКС после выхода в космос
Астронавты НАСА Крисс Кэссиди и Боб Бенкен вернулись на МКС по завершении плановых работ по замене аккумуляторов станции в открытом космосе, НАСА ведет прямую... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T22:04
2020-07-16T22:04
хочу стать космонавтом
боб бенкен
крис кэссиди
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
в мире
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2
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155806/95/1558069528_0:41:3067:1766_1400x0_80_0_0_a9411f8eab93c823d8a7c5728609adeb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
боб бенкен, крис кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, в мире