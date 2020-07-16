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Астронавты Кэссиди и Бенкен вернулись на МКС после выхода в космос
Астронавты НАСА Крисс Кэссиди и Боб Бенкен вернулись на МКС по завершении плановых работ по замене аккумуляторов станции в открытом космосе, НАСА ведет прямую... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T22:04
хочу стать космонавтом
боб бенкен
крис кэссиди
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
боб бенкен, крис кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, в мире

Астронавты Кэссиди и Бенкен вернулись на МКС после выхода в космос

22:04 16.07.2020
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© Фото : ESA/NASA - L.ParmitanoЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции
© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
Земля с борта Международной космической станции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Астронавты НАСА Крисс Кэссиди и Боб Бенкен вернулись на МКС по завершении плановых работ по замене аккумуляторов станции в открытом космосе, НАСА ведет прямую трансляцию.
Астронавты перевели скафандры в режим автономного питания в 14.10 мск и оставались за бортом станции около шести часов. За это время они завершили плановые работы по установке новой камеры на внешней поверхности МКС и замены устаревших аккумуляторов. В четверг астронавты сняли шесть старых никель-водородных батарей и установили три новых ионно-литиевых аккумулятора.
Следующий выход Кэссиди и Бенкена в открытый космос планируется 21 июля для окончательного завершения начатых в 2017 году работ по замене источников питания МКС.
Как сообщили в НАСА, выход в открытый космос в четверг стал девятым в карьере каждого из двух астронавтов.
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Хочу стать космонавтомБоб БенкенКрис КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАВ мире
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