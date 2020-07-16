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Группа конгрессменов поддержала санкции против "Северного потока — 2"
Группа конгрессменов поддержала санкции против "Северного потока — 2" и второй нитки "Турецкого потока", которые ранее пригрозили ввести в Госдепартаменте. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T22:58
северный поток — 2
турецкий поток
конгресс сша
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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северный поток — 2, турецкий поток, конгресс сша, сша, в мире

Группа конгрессменов поддержала санкции против "Северного потока — 2"

22:01 16.07.2020 (обновлено: 22:58 16.07.2020)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Группа конгрессменов поддержала санкции против "Северного потока — 2" и второй нитки "Турецкого потока", которые ранее пригрозили ввести в Госдепартаменте.
Письмо, опубликованное на сайте комитета по международным делам палаты представителей, подписали два демократа и семь республиканцев.
Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому Комсомольская правда
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Медведев рассказал о "борзости" США по санкциям к "Северному потоку — 2"
"Любая компания, которая поддерживает усилия (президента Владимира. — Прим. ред.) Путина использовать российские энергоресурсы в качестве оружия, <...> должна столкнуться с последствиями", — говорится в заявлении.
Накануне глава Госдепартамента Майк Помпео потребовал у принимающих участие в строительстве "Северного потока — 2" компаний "немедленно убраться" и пригрозил им "последствиями". Представитель МИД Мария Захарова сочла это заявление политическим давлением, которое демонстрирует слабость американской системы.
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
6 июля, 12:26
Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Оператор "Северного потока — 2", в свою очередь, напомнил, что энергетические предприятия из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов обязались инвестировать в проект почти по миллиарду евро. Соответственно, если газопровод не достроят, то жители Европы будут вынуждены платить за газ значительно больше.
Против прокладки газопровода активно выступают США, продвигающие свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий введение ограничений против организаций, участвующих в реализации "Северного потока — 2". После этого швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
Глава Минэнерго Александр Новак отмечал, что Россия сможет достроить газопровод собственными средствами. Сейчас реализовать проект могут два судна: "Академик Черский" и "Фортуна".
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Вчера, 15:50
Маас ответил на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
3338027540
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Северный поток — 2Турецкий потокКонгресс СШАСШАВ мире
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