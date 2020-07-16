ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Группа конгрессменов поддержала санкции против "Северного потока — 2" и второй нитки "Турецкого потока", которые ранее пригрозили ввести в Госдепартаменте.
Письмо, опубликованное на сайте комитета по международным делам палаты представителей, подписали два демократа и семь республиканцев.
"Любая компания, которая поддерживает усилия (президента Владимира. — Прим. ред.) Путина использовать российские энергоресурсы в качестве оружия, <...> должна столкнуться с последствиями", — говорится в заявлении.
Накануне глава Госдепартамента Майк Помпео потребовал у принимающих участие в строительстве "Северного потока — 2" компаний "немедленно убраться" и пригрозил им "последствиями". Представитель МИД Мария Захарова сочла это заявление политическим давлением, которое демонстрирует слабость американской системы.
Оператор "Северного потока — 2", в свою очередь, напомнил, что энергетические предприятия из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов обязались инвестировать в проект почти по миллиарду евро. Соответственно, если газопровод не достроят, то жители Европы будут вынуждены платить за газ значительно больше.
В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий введение ограничений против организаций, участвующих в реализации "Северного потока — 2". После этого швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
Глава Минэнерго Александр Новак отмечал, что Россия сможет достроить газопровод собственными средствами. Сейчас реализовать проект могут два судна: "Академик Черский" и "Фортуна".