Группа конгрессменов поддержала санкции против "Северного потока — 2"

Медведев рассказал о "борзости" США по санкциям к "Северному потоку — 2"

Медведев рассказал о "борзости" США по санкциям к "Северному потоку — 2"

В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий введение ограничений против организаций, участвующих в реализации "Северного потока — 2". После этого швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.