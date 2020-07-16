Росстат отметил снижение производства гречки в России

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Производство гречки в России уменьшается второй месяц подряд на фоне снижения спроса на нее после ажиотажных закупок весной, выпуск мясных консервов в июне также снизился к маю текущего года, говорится в сообщении Производство гречки в России уменьшается второй месяц подряд на фоне снижения спроса на нее после ажиотажных закупок весной, выпуск мясных консервов в июне также снизился к маю текущего года, говорится в сообщении Росстата

"Производство гречневой крупы в июне 2020 года составило 23,3 тысячи тонн, что на 37,2% меньше, чем в июне прошлого года и на 21,6% меньше, чем в мае 2020 года. Снижение фиксируется второй месяц подряд и связано со снижением спроса после ажиотажных покупок в марте и первой половине апреля 2020 года. За первое полугодие 2020 года произведено 223 тысячи тонн гречки", - говорится в сообщении.

Выпуск мясных консервов в июне составил 54,14 миллиона условных банок, что на 26,7% больше, чем в июне прошлого года, но на 11,9% меньше, чем в мае 2020 года. Производство макаронных и аналогичных мучных изделий в июне уменьшилось по сравнению с маем на 13,5%, а по сравнению с июнем 2019 года - на 9,2%, составив 110 тысяч тонн.

"Изготовление сахара свекловичного в июне составило 52,4 тысячи тонн, что на 60,3% меньше, чем в мае этого года, но на 90% больше, чем в июне 2019 года", - добавляет Росстат. Выпуск рафинированного подсолнечного масла и его фракций вырос в июне на 5,9% по сравнению с прошлым годом, но снизился на 9,7% к маю текущего года и составил 194,62 тысячи тонн.

Производство молока (кроме сырого) в январе-июне увеличилось на 1,5% по сравнению с первым полугодием прошло года и составило 2,7 миллиона тонн, при этом в июне выпуск уменьшился на 5,7% в месячном выражении и на 1,9% - в годовом.