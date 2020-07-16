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Сбербанк и Ростовская область договорились развивать цифровые технологии
Руководство Сбербанка и власти Ростовской области договорились о развитии систем безналичной оплаты проезда в общественном транспорте и школьного питания, а... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T21:50
ростовская область
сбербанк россии
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353
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сбербанк россии, ростовская область

Сбербанк и Ростовская область договорились развивать цифровые технологии

21:50 16.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип на главном здании Сбербанка
Логотип на главном здании Сбербанка
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип на главном здании Сбербанка . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Руководство Сбербанка и власти Ростовской области договорились о развитии систем безналичной оплаты проезда в общественном транспорте и школьного питания, а также внедрении системы cash-out в сельских районах региона, передает корреспондент РИА Новости.
Соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровых технологий на территории области в четверг подписали глава Сбербанка Герман Греф и губернатор региона Василий Голубев.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
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По данным правительства региона, соглашение предусматривает развитие электронно-платежных проектов в Ростовской области, в том числе проектов по безналичной оплате проезда в общественном транспорте и школьного питания, а также внедрение системы cash-out в сельских районах региона. Также предполагается постепенная цифровая трансформация отраслей экономики.
По словам Грефа, банк видит огромные перспективы, связанные с развитием инновационного кластера в регионе. "Мы договорились о том, что будем работать над привлечением наших компетенций и технологий на ростовскую землю, чтобы совместно с локальными компаниями... могли создать новый потенциал в развитии инноваций в регионе", - сказал он.
Глава Сбербанка уточнил, что речь идет о разработках, основанных на платформе Сбербанка, технологиях в области образования, медицины, эффективных методах управления производством. Для реализации подписанного соглашения предполагается разработать дорожную карту.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, правительство региона активно взаимодействует со Сбербанком в самых разных сферах, в частности в развитии предпринимательства.
"В период пандемии малые предприятия получили от банка 628 беспроцентных кредитов на сумму 1,44 миллиарда рублей, еще 1818 малых предприятий получили льготные кредиты под 2 процента на возобновление деятельности – всего на 4,7 миллиарда рублей. Мы рассчитываем на дальнейшее взаимодействие, и не только в этой, но и в других сферах", - сказал он. В частности, в реализации проекта "Эффективный регион" и особенно – при внедрении цифровых технологий.
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