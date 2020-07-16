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Турция пообещала России охранять данные об С-400
Турция пообещала держать в тайне сведения о зенитной ракетной системе С-400, заявил глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T22:06
джон тьюн
россия
исмаил демир
с-400 «триумф»
турция
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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джон тьюн, россия, исмаил демир, с-400 «триумф», турция, сша, в мире

Турция пообещала России охранять данные об С-400

21:48 16.07.2020 (обновлено: 22:06 16.07.2020)
10744
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 16 июл — РИА Новости. Турция пообещала держать в тайне сведения о зенитной ракетной системе С-400, заявил глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир.
Ранее американский сенатор Джон Тьюн назвал "способ" разрешить противоречия между Вашингтоном и Анкарой по российским ЗРК. Он внес поправку к оборонному бюджету США, в которой предложил купить эти комплексы у Турции.
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"Россия выражала беспокойство о сохранности данных о системе С-400, и Турция пообещала ей охранять эти данные", — цитирует газета Milliyet ответ Демира.
При этом еще в июне официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева отмечала, что Анкара не смогла бы передать Вашингтону зенитные ракетные комплексы без согласия Москвы. Кроме того, пресс-секретарь правящей турецкой партии Омер Челик тогда же подчеркнул, что для перепродажи С-400 нет никаких юридических оснований.
Поставки российских ЗРК, которые вызвали кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля прошлого года. Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot. При этом американцы угрожали задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести против нее санкции. Анкара идти на уступки отказалась.
В прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. В июне стороны также достигли принципиального согласия по поставке второго комплекта систем ПВО.
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