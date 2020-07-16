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На Аляске назвали сроки переноса памятника Баранову
Власти города Ситка на Аляске перенесут памятник правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову в музей в течение нескольких месяцев,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T21:41
россия
александр баранов
аляска
сша
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, александр баранов, аляска, сша, общество

На Аляске назвали сроки переноса памятника Баранову

21:41 16.07.2020
492
© РИА Новости / Анна Верная / Перейти в фотобанкПамятник губернатору Аляски Александру Баранову в городе Ситка
Памятник губернатору Аляски Александру Баранову в городе Ситка
© РИА Новости / Анна Верная
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Власти города Ситка на Аляске перенесут памятник правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову в музей в течение нескольких месяцев, сообщил РИА Новости градоначальник Гэри Пэкстон.
Совет Ситки 14 июля принял резолюцию о переносе памятника Баранову в музей из центра города.
"Вероятно, в течение нескольких следующих месяцев", - сказал мэр.
Директор городского краеведческого музея Хэл Спэкмен также подтвердил РИА Новости, что определенной даты переноса памятника еще нет. "Пока назначенный советом комитет не проведет встречу, у нас не будет сроков по переносу памятника", - добавил он.
Памятник Александру Баранову в Ситке, Аляска
15 июля, 22:10
Посольство прокомментировало ситуацию с памятником Баранову на Аляске
Ранее группа жителей Ситки выступила с предложением убрать из центра города памятник правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков Александру Баранову. Большинство выступавших за снос статуи принадлежат к коренному народу тилинкиты. Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил онлайн-петицию против планов по сносу памятника. Как сообщила РИА Новости председатель КСОРС Елена Брэнсон, она собрала почти 6 тысяч подписей.
Фонд Art Russe ранее заявил, что направил властям Ситки обращение с предложением выкупить памятник первому российскому губернатору Аляски. Кроме того, фонд направил подобное предложение властям Нью-Йорка по поводу монумента президенту США Теодору Рузвельту, который городские власти решили демонтировать на фоне волны протестов против расизма.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с предложением снести памятник правителю русских поселений в Северной Америке, заявлял, что в России тоже был период сноса памятников, и он не был самым блистательным в истории страны.
Русский губернатор Аляски А.А.Баранов
1 июля, 07:51
Эксперты объяснили призывы к сносу памятника Баранову на Аляске
230184
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РоссияАлександр БарановАляскаСШАОбщество
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