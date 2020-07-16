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Россия и Франция обсудили глобальную безопасность на консультациях
Проблематика европейской и глобальной безопасности, стратегической стабильности, отношения Россия–ЕС и Россия–НАТО обсуждались на российско-французских... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T21:33
нато
евросоюз
россия
александр грушко
сергей рябков
франция
париж
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нато, евросоюз, россия, александр грушко, сергей рябков, франция, париж, в мире

Россия и Франция обсудили глобальную безопасность на консультациях

21:32 16.07.2020 (обновлено: 21:33 16.07.2020)
354
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Проблематика европейской и глобальной безопасности, стратегической стабильности, отношения Россия–ЕС и Россия–НАТО обсуждались на российско-французских консультациях в Париже в четверг, говорится в заявлении МИД РФ.
В четверг в Париже состоялись российско-французские консультации по стратегической стабильности в формате "2+2". Российскую сторону на встрече представили заместители министра иностранных дел России Сергей Рябков и Александр Грушко и замглавы Минобороны Александр Фомин.
Здание МИД Франции
Вчера, 18:39
Россия и Франция провели консультации по Ирану, Ливии и Сирии
"Проведён обстоятельный обмен мнениями по проблематике европейской и глобальной безопасности, стратегической стабильности, актуальным вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, предотвращения гонки вооружений в космосе, отношениям Россия–ЕС и Россия–НАТО", - говорится в заявлении
Стороны также обсудили региональную проблематику. В контексте развития ситуации на Украине с обеих сторон акцент был сделан на необходимости неукоснительного соблюдения минских соглашений, а также выполнения решений саммита "нормандской четвёрки", прошедшего 9 декабря 2019 года в Париже.
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"Отмечалась безальтернативность политического урегулирования конфликтов в Сирии и Ливии, а также важность сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Рассмотрена ситуация в Центральноафриканской Республике и Сахаро-Сахельском регионе", - сообщили в министерстве.
Участники консультаций также подтвердили важность российско-французского сотрудничества по другим актуальным вопросам международной повестки дня, включая информационную безопасность, защиту окружающей среды и изменение климата, а также взаимодействие в сфере борьбы с эпидемией COVID-19.
В МИД Франции ранее сообщили, что на консультациях обсуждались военные и политические аспекты региональных и международных кризисов, в том числе ситуация в Иране, Ливии, Сирии и последствия пандемии коронавируса.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
13 июня, 11:08
Лавров оценил перспективы широкого партнерства России и Франции
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НАТОЕвросоюзРоссияАлександр ГрушкоСергей РябковФранцияПарижВ мире
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