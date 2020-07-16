Россия и Франция обсудили глобальную безопасность на консультациях

Россия и Франция провели консультации по Ирану, Ливии и Сирии

Россия и Франция провели консультации по Ирану, Ливии и Сирии

"Проведён обстоятельный обмен мнениями по проблематике европейской и глобальной безопасности, стратегической стабильности, актуальным вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, предотвращения гонки вооружений в космосе, отношениям Россия–ЕС и Россия–НАТО", - говорится в заявлении