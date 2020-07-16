Россия и Франция обсудили глобальную безопасность на консультациях

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Проблематика европейской и глобальной безопасности, стратегической стабильности, отношения Россия–ЕС и Россия–НАТО обсуждались на российско-французских консультациях в Париже в четверг, говорится в заявлении МИД РФ.
В четверг в Париже состоялись российско-французские консультации по стратегической стабильности в формате "2+2". Российскую сторону на встрече представили заместители министра иностранных дел России Сергей Рябков и Александр Грушко и замглавы Минобороны Александр Фомин.
"Проведён обстоятельный обмен мнениями по проблематике европейской и глобальной безопасности, стратегической стабильности, актуальным вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, предотвращения гонки вооружений в космосе, отношениям Россия–ЕС и Россия–НАТО", - говорится в заявлении
Стороны также обсудили региональную проблематику. В контексте развития ситуации на Украине с обеих сторон акцент был сделан на необходимости неукоснительного соблюдения минских соглашений, а также выполнения решений саммита "нормандской четвёрки", прошедшего 9 декабря 2019 года в Париже.
"Отмечалась безальтернативность политического урегулирования конфликтов в Сирии и Ливии, а также важность сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Рассмотрена ситуация в Центральноафриканской Республике и Сахаро-Сахельском регионе", - сообщили в министерстве.
Участники консультаций также подтвердили важность российско-французского сотрудничества по другим актуальным вопросам международной повестки дня, включая информационную безопасность, защиту окружающей среды и изменение климата, а также взаимодействие в сфере борьбы с эпидемией COVID-19.
В МИД Франции ранее сообщили, что на консультациях обсуждались военные и политические аспекты региональных и международных кризисов, в том числе ситуация в Иране, Ливии, Сирии и последствия пандемии коронавируса.