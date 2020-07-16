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В Татарстане ищут двух подростков, пропавших около плотины
Спасатели и полицейские в четверг вечером ищут двух подростков 2003 и 2005 годов рождения, ушедших из деревни в Буинском районе Татарстана к местной плотине, у... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T21:29
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
буинский район
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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буинский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), буинский район, республика татарстан (татарстан), происшествия

В Татарстане ищут двух подростков, пропавших около плотины

21:29 16.07.2020
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
КАЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Спасатели и полицейские в четверг вечером ищут двух подростков 2003 и 2005 годов рождения, ушедших из деревни в Буинском районе Татарстана к местной плотине, у которой позже были найдены их вещи, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
"В деревне Ахмаметьево Буинского района идут поиски двух подростков 2003 и 2005 годов рождения. Дети ушли к местной плотине и долго не возвращались. Мать пошла их искать, на берегу плотины нашла только вещи", - говорится в сообщении.
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Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
Отмечается, что к месту выехали спасатели, медики, полицейские.
Прокуратура Татарстана сообщает, что по факту пропажи подростков начата проверка. На место происшествия выехал Буинский городской прокурор. В настоящее время с привлечением сотрудников МЧС, полиции и других служб проводится обследование водоема и прилегающей местности. Близ водоема имелся информационный аншлаг о запрете купания.
"В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка полноте и своевременности принимаемых органами местного самоуправления и уполномоченными государственными органами мер по профилактике и предупреждению происшествий с участием людей на водоемах, информированию населения о правилах поведения в акваториях водных объектов. Также будет дана оценка действиям родителей, оставившим несовершеннолетних без надлежащего присмотра", - уточняет ведомство.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Буинский районРеспублика Татарстан (Татарстан)Происшествия
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