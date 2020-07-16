В Татарстане ищут двух подростков, пропавших около плотины

КАЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Спасатели и полицейские в четверг вечером ищут двух подростков 2003 и 2005 годов рождения, ушедших из деревни в Буинском районе Татарстана к местной плотине, у которой позже были найдены их вещи, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
"В деревне Ахмаметьево Буинского района идут поиски двух подростков 2003 и 2005 годов рождения. Дети ушли к местной плотине и долго не возвращались. Мать пошла их искать, на берегу плотины нашла только вещи", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что к месту выехали спасатели, медики, полицейские.
Прокуратура Татарстана сообщает, что по факту пропажи подростков начата проверка. На место происшествия выехал Буинский городской прокурор. В настоящее время с привлечением сотрудников МЧС, полиции и других служб проводится обследование водоема и прилегающей местности. Близ водоема имелся информационный аншлаг о запрете купания.
"В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка полноте и своевременности принимаемых органами местного самоуправления и уполномоченными государственными органами мер по профилактике и предупреждению происшествий с участием людей на водоемах, информированию населения о правилах поведения в акваториях водных объектов. Также будет дана оценка действиям родителей, оставившим несовершеннолетних без надлежащего присмотра", - уточняет ведомство.
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