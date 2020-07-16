https://ria.ru/20200716/1574467412.html
Задержанных за взятки сотрудников "Матросской тишины" арестовали
Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T21:09
2020-07-16T21:09
юлия иванова
матросская тишина
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200710/1574161124.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149878/07/1498780767_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_ca034e8af22dc762d1deb8efdddc8fdf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия иванова, матросская тишина, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина
") в Москве
, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК
России по столице Юлия Иванова
.
"Сегодня судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.
По словам Ивановой, в период с января по июнь 2019 года сотрудники систематически обеспечивали незаконную передачу арестованным различных предметов, запрещенных на территории изолятора за деньги. За свои действия они получили взятки на сумму не менее 5 миллионов рублей, которые распределили между собой.
Кроме того, в январе 2019 года один из фигурантов применял психологическое давление и угрожал ухудшением условий содержания следственно-арестованному, требовал от него передачу 500 тысяч рублей, а в марте 2019 года организовал на территории учреждения незаконную встречу между арестованными.
Ранее прокуратура Москвы сообщала, что возбуждено уголовное дело по факту совершения должностных и коррупционных преступлений сотрудниками столичного СИЗО. В отношении старшего оперуполномоченного оперативного отдела и инспектора отдела режима и надзора "Матросской тишины" возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 (получение взятки), частью 1 статьи 286 (превышение должностных полномочий), пунктом "г" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство).