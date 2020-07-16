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Задержанных за взятки сотрудников "Матросской тишины" арестовали
Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T21:09
юлия иванова
матросская тишина
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия иванова, матросская тишина, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Задержанных за взятки сотрудников "Матросской тишины" арестовали

21:09 16.07.2020
7615
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
"Сегодня судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.
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По словам Ивановой, в период с января по июнь 2019 года сотрудники систематически обеспечивали незаконную передачу арестованным различных предметов, запрещенных на территории изолятора за деньги. За свои действия они получили взятки на сумму не менее 5 миллионов рублей, которые распределили между собой.
Кроме того, в январе 2019 года один из фигурантов применял психологическое давление и угрожал ухудшением условий содержания следственно-арестованному, требовал от него передачу 500 тысяч рублей, а в марте 2019 года организовал на территории учреждения незаконную встречу между арестованными.
Ранее прокуратура Москвы сообщала, что возбуждено уголовное дело по факту совершения должностных и коррупционных преступлений сотрудниками столичного СИЗО. В отношении старшего оперуполномоченного оперативного отдела и инспектора отдела режима и надзора "Матросской тишины" возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 (получение взятки), частью 1 статьи 286 (превышение должностных полномочий), пунктом "г" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство).
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Юлия ИвановаМатросская тишинаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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