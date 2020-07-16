Задержанных за взятки сотрудников "Матросской тишины" арестовали

"Сегодня судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.

По словам Ивановой, в период с января по июнь 2019 года сотрудники систематически обеспечивали незаконную передачу арестованным различных предметов, запрещенных на территории изолятора за деньги. За свои действия они получили взятки на сумму не менее 5 миллионов рублей, которые распределили между собой.

Кроме того, в январе 2019 года один из фигурантов применял психологическое давление и угрожал ухудшением условий содержания следственно-арестованному, требовал от него передачу 500 тысяч рублей, а в марте 2019 года организовал на территории учреждения незаконную встречу между арестованными.