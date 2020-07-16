https://ria.ru/20200716/1574467005.html
Суд в Москве арестовал еще трех человек по делу о торговле детьми
Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, повлекшей по неосторожности смерть младенца, сообщила РИА... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T20:59
2020-07-16T20:59
следственный комитет россии (ск рф)
москва
одинцово
происшествия
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1
москва
одинцово
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), москва, одинцово, происшествия
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Басманный суд Москвы
арестовал еще трех фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, повлекшей по неосторожности смерть младенца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Анисимова, Владислава Мельникова и Романа Емашева", - сказала она, добавив, что четвертую обвиняемую Татьяну Блинову суд отправил под домашний арест.
Пресс-секретарь уточнила, что всем предъявлено обвинение по статье 127.1 УК РФ (торговля людьми). Накануне суд в рамках этого дела арестовал четырех врачей: Тараса Ашиткова, Лилию Панаиоти, Юлиану Иванову и Валентину Чернышову.
Как пояснил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, защищающий фигурантов, они не признают вину и считают, что следствие криминализирует обычную практику репродуктивных технологий.
В январе в Одинцово
подмосковным главком СК
были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.
В квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители – граждане иностранных государств - занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для вывоза за рубеж. Новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки. Дело находится в центральном аппарате СК РФ.