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Лукашенко рассказал о модернизации вооруженных сил Белоруссии
Белоруссия модернизировала свои вооруженные силы с учетом войн и конфликтов, которые происходили в мире в последние десятилетия, заявил в четверг президент... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T20:57
обострение конфликта в ливии
война в сирии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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обострение конфликта в ливии, война в сирии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал о модернизации вооруженных сил Белоруссии

20:57 16.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Белоруссия модернизировала свои вооруженные силы с учетом войн и конфликтов, которые происходили в мире в последние десятилетия, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.
Как сообщается на официальном сайте президента, Лукашенко в четверг посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, где пообщался с военнослужащими. Он, в частности, отметил, что за последние десятилетия в Минске внимательно наблюдали за войной в Афганистане, событиями в Ираке, чеченской войной в России и нынешними столкновениями в Сирии и Ливии.
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"Мы внимательнейшим образом изучали те войны, которые разворачивались за четверть века. И мы, наблюдая уровень ведения современной войны, модернизировали наши вооруженные силы. За мою бытность мне приходилось четырежды принимать решения по изменению наших действий в условиях вооруженных конфликтов", - заявил Лукашенко.
По его словам, сейчас невозможно неожиданно начать войну, "бросить армады самолетов на территорию даже Беларуси", поскольку не так просто будет преодолеть белорусскую границу, как в годы Великой Отечественной войны. Как отметил Лукашенко, основной урок, который он, как главнокомандующий, вынес из той жестокой войны, заключается в том, что "порох надо держать сухим", и "тот, кто не кормит своего солдата, будет кормить чужого". Президент указал, что это не он придумал, это белорусы "усвоили навсегда на генном уровне".
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Глава государства также напомнил о ситуации, которая складывалась в мире перед началом Великой Отечественной войны, отметив, что руководство Советского Союза пыталось всячески предотвратить войну, но понимало, что избежать ее будет трудно, в связи с чем "началось массовое перевооружение, дооснащение армии". "Естественно, фашистская Германия, устремленная на восток, понимала, что нельзя допустить перевооружения и модернизации вооруженных сил. Но давайте будем откровенны, мы тогда начало этой войны прошлепали, наше руководство, и нам пришлось заплатить высокую цену за ту Победу, которую одержали в 1945 году", - заметил он.
Лукашенко также рассказал, как через границу СССР, прежде всего на территорию Белоруссии, были переброшены специально подготовленные вооруженные формирования "в форме советских вооруженных сил".
"Они не только нейтрализовали всю приграничную полосу. Но понимая, что без мостов, переправ невозможно будет осуществить блицкриг в этой войне, они убили практически всех, кто стоял на защите инфраструктуры Беларуси. И в основном поэтому фашистская армия очень быстро прошла всю Беларусь. Фактически основной ударной силой прошили нашу республику", - добавил глава государства.
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