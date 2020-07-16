В Саратовской области семь медработников умерли от COVID-19

Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число умерших медицинских работников с коронавирусной инфекцией в Число умерших медицинских работников с коронавирусной инфекцией в Саратовской области возросло до семи, из них пятеро скончались от иной тяжелой патологии, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

По данным минздрава региона на 9 июля, количество заразившихся коронавирусом медработников в области составляло 980, из них 118 получили страховые выплаты из-за заражения COVID-19 на работе на общую сумму свыше 8,1 миллиона рублей. В ведомстве 25 июня сообщили, что завотделением первой горбольницы Саратова с COVID-19 скончалась от иной тяжелой патологии.

"У нас на сегодняшний день есть два медицинских работника - это врач и водитель автомобиля скорой медицинской помощи, которые, к огромному сожалению, несмотря на все предпринятые меры скончались от новой коронавирусной инфекции. Документы их сейчас находятся на рассмотрении у комиссии для того, чтобы было принято решение о тех выплатах, на которые могут претендовать (их) семьи в рамках указа президента", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

"Плюс ко всему есть еще пять медицинских работников - это три врача, один фельдшер и один водитель скорой медицинской помощи, которые, к сожалению, скончались, имея диагностированную новую коронавирусную инфекцию, но то заболевание, которое привело их к смерти, никоим образом с новой коронавирусной инфекцией не связано", - добавил он.

По словам замминистра, в регионе в настоящее время число медработников, инфицированных COVID-19, увеличилось до 1039, из них 836 выздоровели.

Согласно указу президента, выплаты предусмотрены медикам, которые пострадали в ходе работы с больными с коронавирусом. В случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности указом предусмотрены выплаты от 630 тысяч до 2 миллионов рублей. В случае смерти медработника в результате инфицирования на работе коронавирусом будет выплачено более 2,7 миллиона рублей, в случае осложнений, вызванных COVID-19, которые не привели к инвалидности - свыше 68,8 тысячи рублей.

Страховые гарантии предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям машин скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и пациентами с подозрением на эту инфекцию.

Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 7969 случаев заражения коронавирусом, умерли 49 пациентов, выздоровели 4535.