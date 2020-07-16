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Распространение нового коронавируса
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Минздрав Испании сообщил о 580 случаях COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в Испании выявлено 580 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, это худший показатель с 10 мая, сообщил минздрав. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T20:42
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коронавирус covid-19, коронавирусы, каталония, здоровье - общество, европа, испания, в мире

Минздрав Испании сообщил о 580 случаях COVID-19 за сутки

20:42 16.07.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМедицинский работник в больнице в Мадриде
Медицинский работник в больнице в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
МАДРИД, 16 июл – РИА Новости. За минувшие сутки в Испании выявлено 580 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, это худший показатель с 10 мая, сообщил минздрав.
За две недели диагноз коронавирус был поставлен 8313 пациентам, из них в Каталонии - 4441, в Арагоне – 1076. Число смертей остается стабильным – за последние семь дней умерли девять человек, которым поставили диагноз COVID-19.
При этом официальная статистика идет вразрез со статистикой автономных сообществ. Так, санитарные власти Каталонии сообщили, что только в этом регионе за сутки выявлено 1300 случаев заболевания, большая часть в городе Барселона и провинции (884). Это также самая большая цифра с момента окончания режима повышенной готовности 21 июня. Однако при этом они признали, что в этот показатель могут быть включены данные и за более ранний период, а также что в него входят не только пациенты, которым был сделан тест ПЦР, но и на антитела. Минздрав Испании включает в свою статистику только тех пациентов, диагноз которым подтвержден тестом ПЦР.
Власти Арагона сообщили о 272 новых случаях заболевания за сутки, 115 из них бессимптомные пациенты. Самая опасная ситуация в столице автономного сообщества – городе Сарагоса, где выявлены 175 случаев заболевания за 24 часа.
Директор испанского координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон признал, что ситуация в Сарагосе и в Каталонии "вызывает беспокойство".
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Он также сообщил, что на территории страны выявлено 158 локальных вспышек заболевания, большинство из них небольшие (это могут быть, например, члены одной семьи), увеличиваются случаи заболевания среди временных рабочих на сборе фруктов в Андалусии, Арагоне и Каталонии.
Испания – одна из самых пострадавших в Европе стран от пандемии: было выявлено почти 259 тысяч случаев заражения, хотя проведенное минздравом исследование на антитела свидетельствует, что болезнь перенесли 2,3 миллиона человек, то есть 5,2% жителей. По официальным данным, скончались 28,4 тысячи человек.
Власти делают ставку на раннее выявление случаев заражения и принятие соответствующих превентивных мер. Большинство автономных сообществ ввели обязательное ношение масок не только в общественных местах, но и на улицах. Власти Каталонии ввели карантин на части территории, где живут 160 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКаталонияЗдоровье - ОбществоЕвропаИспанияВ мире
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