https://ria.ru/20200716/1574466314.html
На Кубани умерли три человека с коронавирусом
Три человека с диагнозом коронавирус скончались в Краснодаре и Армавире, число жертв на Кубани достигло 92, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T20:40
2020-07-16T20:40
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СОЧИ, 16 июл - РИА Новости.
Три человека с диагнозом коронавирус
скончались в Краснодаре
и Армавире
, число жертв на Кубани достигло 92, сообщает оперативный штаб Краснодарского края
.
Общее число заболевших COVID-19 в Краснодарском крае достигло 6912.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 121,8. При этом 5877 пациентов уже выздоровели, в том числе 121 за последние сутки. По данным властей, общее число летальных случаев достигло 92.
"В Краснодарском крае скончались три человека с коронавирусом. Летальные случаи произошли в столице Кубани и Армавире", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 55-летняя жительница Брюховецкого района
заболела остро 26 июня. У нее поднялась высокая температура, появились слабость и недомогание. Сначала женщина лечилась самостоятельно, 3 июля ее госпитализировали в Тимашевскую ЦРБ с двухсторонней полисегментарной пневмонией.
"7 июля пациентку перевели в специализированную инфекционную больницу Краснодара, где она до последнего дня находилась на ИВЛ. У женщины была ишемическая болезнь сердца", - говорится в сообщении.
Также 71-летний житель Адыгеи был доставлен в больницу 5 июля в связи с гипертоническим кризом, но у него также имелись симптомы COVID-19. Анализ на коронавирус дал положительный результат. На фоне инфекции у пациента развилась двухсторонняя пневмония. Мужчина умер в краснодарской краевой больнице №2. Как отметили в министерстве здравоохранения Кубани, пациент страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, в Армавире скоропостижно скончался 42-летний местный житель с COVID-19. У мужчины были сопутствующие заболевания сердца.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.