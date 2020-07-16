На Кубани умерли три человека с коронавирусом

СОЧИ, 16 июл - РИА Новости. Три человека с диагнозом Три человека с диагнозом коронавирус скончались в Краснодаре Армавире , число жертв на Кубани достигло 92, сообщает оперативный штаб Краснодарского края

Общее число заболевших COVID-19 в Краснодарском крае достигло 6912.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 121,8. При этом 5877 пациентов уже выздоровели, в том числе 121 за последние сутки. По данным властей, общее число летальных случаев достигло 92.

"В Краснодарском крае скончались три человека с коронавирусом. Летальные случаи произошли в столице Кубани и Армавире", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 55-летняя жительница Брюховецкого района заболела остро 26 июня. У нее поднялась высокая температура, появились слабость и недомогание. Сначала женщина лечилась самостоятельно, 3 июля ее госпитализировали в Тимашевскую ЦРБ с двухсторонней полисегментарной пневмонией.

"7 июля пациентку перевели в специализированную инфекционную больницу Краснодара, где она до последнего дня находилась на ИВЛ. У женщины была ишемическая болезнь сердца", - говорится в сообщении.

Также 71-летний житель Адыгеи был доставлен в больницу 5 июля в связи с гипертоническим кризом, но у него также имелись симптомы COVID-19. Анализ на коронавирус дал положительный результат. На фоне инфекции у пациента развилась двухсторонняя пневмония. Мужчина умер в краснодарской краевой больнице №2. Как отметили в министерстве здравоохранения Кубани, пациент страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, в Армавире скоропостижно скончался 42-летний местный житель с COVID-19. У мужчины были сопутствующие заболевания сердца.