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В Саратовской области водителей маршруток протестируют на COVID-19
Водителей маршрутных такси в городе Энгельсе Саратовской области протестируют на коронавирус после выявления инфекции у медработницы, которая проводила... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T20:37
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, энгельс, саратовская область, общество

В Саратовской области водителей маршруток протестируют на COVID-19

20:37 16.07.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Водителей маршрутных такси в городе Энгельсе Саратовской области протестируют на коронавирус после выявления инфекции у медработницы, которая проводила медосмотры, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Галина Архипова.
"Проведенным эпидрасследованием установлено, что данная сотрудница являлась медицинским работником и проводила предрейсовые осмотры данным водителям", - сказала Архипова в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе, отвечая на вопрос, известно ли ведомству о заражении коронавирусом сотрудницы энгельсской "Центральной диспетчерской службы", которая в последнее время якобы контактировала примерно со 140 водителями.
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"Все эти водители определены, и, согласно методическим рекомендациям, они - все контактные - будут обследованы на 10-й день", - добавила она.
По ее словам, коронавирус у медработницы выявили в ходе обследования как контактировавшей с другим заболевшим COVID-19.
"Она не заболела, она была выявлена по контакту с другим больным как бессимптомная, то есть у нее не было признаков заболевания, с признаками заболевания она на работу не ходила", - подчеркнула Архипова.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 7969 случаев заражения коронавирусом, умерли 49 пациентов, выздоровели 4535.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЭнгельсСаратовская областьОбщество
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