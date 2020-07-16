В Саратовской области водителей маршруток протестируют на COVID-19

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Водителей маршрутных такси в городе Водителей маршрутных такси в городе Энгельсе Саратовской области протестируют на коронавирус после выявления инфекции у медработницы, которая проводила медосмотры, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Галина Архипова.

"Проведенным эпидрасследованием установлено, что данная сотрудница являлась медицинским работником и проводила предрейсовые осмотры данным водителям", - сказала Архипова в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе, отвечая на вопрос, известно ли ведомству о заражении коронавирусом сотрудницы энгельсской "Центральной диспетчерской службы", которая в последнее время якобы контактировала примерно со 140 водителями.

"Все эти водители определены, и, согласно методическим рекомендациям, они - все контактные - будут обследованы на 10-й день", - добавила она.

По ее словам, коронавирус у медработницы выявили в ходе обследования как контактировавшей с другим заболевшим COVID-19.

"Она не заболела, она была выявлена по контакту с другим больным как бессимптомная, то есть у нее не было признаков заболевания, с признаками заболевания она на работу не ходила", - подчеркнула Архипова.

Всего в регионе лабораторно подтверждено 7969 случаев заражения коронавирусом, умерли 49 пациентов, выздоровели 4535.