Торгпред рассказал о товарообороте между Россией и Германией

БЕРЛИН, 16 июл – РИА Новости. Товарооборот России и ФРГ теряет в среднем 20 миллиардов долларов Товарооборот России и ФРГ теряет в среднем 20 миллиардов долларов США ежегодно от санкций ЕС, заявил РИА Новости торгпред РФ в ФРГ Андрей Соболев, комментируя заявление Восточного комитета немецкой экономики.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии . Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

В Восточном комитете немецкой экономики указали на то, что "США попирают свободную и честную конкуренцию и используют санкции без ограничений для отстаивания своих экономических интересов". Там привели данные, согласно которым в результате введённых в 2014 году ЕС санкций против России германо-российская торговля потеряла ежегодно почти 20 миллиардов евро. Новые санкции "совершенно неприемлемы", считают в профильной ассоциации.

"Потери в торговле между Россией и Германией оцениваются в среднем в 20 миллиардов долларов США ежегодно по сравнению с 2013 годом", - заявил РИА Новости в Берлине Соболев.

Он добавил, что, согласно данным ФТС , с 2014 года включительно на протяжении шести лет наблюдается спад в германо-российской торговле по сравнению с докризисным 2013 годом. В частности, если в 2014 году этот спад составил 4,8 миллиарда долларов США, то в 2015 году он достиг 29,1 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 году, соответственно, потери составили 34,2 и 24,9 миллиарда долларов, в 2018 году ситуация несколько выровнялась, и падение составило 15,2 миллиарда. В 2019 году произошел небольшой откат назад, спад, по сравнению с 2013 годом, составил 21,7 миллиарда долларов.

Соболев также указал на то, что, по данным ФТС, с 2017 года в товарообороте между Россией и Германией вновь наблюдался рост по сравнению с предыдущим годом, он составил 22,7%. Эта тенденция продолжилась в 2018 году, когда рост составил 19,5%. Однако в 2019 году товарооборот снова несколько снизился - на 10,9%.