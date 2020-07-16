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Торгпред рассказал о товарообороте между Россией и Германией
Товарооборот России и ФРГ теряет в среднем 20 миллиардов долларов США ежегодно от санкций ЕС, заявил РИА Новости торгпред РФ в ФРГ Андрей Соболев, комментируя... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T20:35
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майк помпео
северный поток — 2
турецкий поток
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, майк помпео, северный поток — 2, турецкий поток, евросоюз, федеральная таможенная служба (фтс россии), германия, сша, в мире

Торгпред рассказал о товарообороте между Россией и Германией

20:35 16.07.2020
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© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
БЕРЛИН, 16 июл – РИА Новости. Товарооборот России и ФРГ теряет в среднем 20 миллиардов долларов США ежегодно от санкций ЕС, заявил РИА Новости торгпред РФ в ФРГ Андрей Соболев, комментируя заявление Восточного комитета немецкой экономики.
Ранее в четверг Восточный комитет, который объединяет германские предприятия в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, выступил с заявлением в связи с угрозами США о введении санкций против проекта "Северный поток 2". Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
В Восточном комитете немецкой экономики указали на то, что "США попирают свободную и честную конкуренцию и используют санкции без ограничений для отстаивания своих экономических интересов". Там привели данные, согласно которым в результате введённых в 2014 году ЕС санкций против России германо-российская торговля потеряла ежегодно почти 20 миллиардов евро. Новые санкции "совершенно неприемлемы", считают в профильной ассоциации.
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"Потери в торговле между Россией и Германией оцениваются в среднем в 20 миллиардов долларов США ежегодно по сравнению с 2013 годом", - заявил РИА Новости в Берлине Соболев.
Он добавил, что, согласно данным ФТС, с 2014 года включительно на протяжении шести лет наблюдается спад в германо-российской торговле по сравнению с докризисным 2013 годом. В частности, если в 2014 году этот спад составил 4,8 миллиарда долларов США, то в 2015 году он достиг 29,1 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 году, соответственно, потери составили 34,2 и 24,9 миллиарда долларов, в 2018 году ситуация несколько выровнялась, и падение составило 15,2 миллиарда. В 2019 году произошел небольшой откат назад, спад, по сравнению с 2013 годом, составил 21,7 миллиарда долларов.
Соболев также указал на то, что, по данным ФТС, с 2017 года в товарообороте между Россией и Германией вновь наблюдался рост по сравнению с предыдущим годом, он составил 22,7%. Эта тенденция продолжилась в 2018 году, когда рост составил 19,5%. Однако в 2019 году товарооборот снова несколько снизился - на 10,9%.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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РоссияМайк ПомпеоСеверный поток — 2Турецкий потокЕвросоюзФедеральная таможенная служба (ФТС России)ГерманияСШАВ мире
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