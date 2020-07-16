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В Германии призвали "ясно показать" России обороноспособность страны
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Zeit заявила, что Германия должна донести до Москвы ясную позицию об обороноспособности страны РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T20:32
россия
аннегрет крамп-карренбауэр
германия
в мире
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вы оккупированы заокеанским хозяином. и если свой пыл направите в нужное русло, например убрав американское ядерное оружие со своей территории, то может быть и выживете в ядерной войне. потому что любое оружие которое угрожает России "подсчитано, взвешено и найдено очень легким", на него давно нацелены наши боеголовки и оно будет уничтожено в первую очередь. вместе с населением, увы
58
То есть когда они признавали отделение Косово независимым государством, это не нарушение мирового порядка после холодной войны? Двуличные жабы.
56
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россия
германия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, аннегрет крамп-карренбауэр, германия, в мире

В Германии призвали "ясно показать" России обороноспособность страны

20:32 16.07.2020
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© AP Photo / Michael SohnЗдание Рейхстага в Берлине
Здание Рейхстага в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn
Здание Рейхстага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Zeit заявила, что Германия должна донести до Москвы ясную позицию об обороноспособности страны и ее способности защитить себя в случае необходимости.
"Меня беспокоит вопрос того, как Германия должна поставить себя в будущем. Что нам угрожает? Как нам быть сильными?... После окончания холодной войны нам посчастливилось долгое время быть в окружении друзей. Теперь мы точно ощущаем, что 1989 год не был концом истории. Вместо этого, мы сталкиваемся с конфликтами между Соединенными Штатами и Китаем, которые все чаще ставят нас, европейцев, перед вопросом о том, что мы готовы сделать для наших ценностей и нашего образа жизни. Если мы хотим заявлять о себе как о европейцах, мы можем сделать это только вместе. Это ожидается от руководства Германии, и не только как от экономической державы. Речь идет о коллективной обороне... в конце концов, о том, хотим ли мы активно формировать глобальный порядок", - заявила Крамп-Карренбауэр.
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"Российское руководство отстаивает свои интересы - какие бы исторические истоки они не имели, - очень агрессивно. При сомнительных обстоятельствах, пренебрегает правом других стран на самоопределение, что несовместимо с нашим послевоенным порядком и нашими ценностями", - добавила она, комментируя то, как "аннексия Крыма" повлияла на положение, сложившееся после холодной войны.
"Нам нужно разумное соседство с Россией... В то же время мы должны противопоставлять притязаниям нынешнего руководства РФ ясную позицию: мы обороноспособны и при сомнительных обстоятельствах готовы себя защищать", - заявила Крамп-Карренбауэр.
Ранее издание Spiegel сообщило, что Крамп-Карренбауэр раскритиковала различия в оценках стран Евросоюза по отношению к Москве и намерена использовать председательство Германии в ЕС, чтобы провести совместный анализ угроз со стороны России.
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РоссияАннегрет Крамп-КарренбауэрГерманияВ мире
Популярные комментарии
вы оккупированы заокеанским хозяином. и если свой пыл направите в нужное русло, например убрав американское ядерное оружие со своей территории, то может быть и выживете в ядерной войне. потому что любое оружие которое угрожает России "подсчитано, взвешено и найдено очень легким", на него давно нацелены наши боеголовки и оно будет уничтожено в первую очередь. вместе с населением, увы
16 июля, 20:41
Yerik Beissen
5610001
То есть когда они признавали отделение Косово независимым государством, это не нарушение мирового порядка после холодной войны? Двуличные жабы.
16 июля, 21:10
ШдШампунь для Мозга
5400011
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