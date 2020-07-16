В Германии призвали "ясно показать" России обороноспособность страны

"Российское руководство отстаивает свои интересы - какие бы исторические истоки они не имели, - очень агрессивно. При сомнительных обстоятельствах, пренебрегает правом других стран на самоопределение, что несовместимо с нашим послевоенным порядком и нашими ценностями", - добавила она, комментируя то, как "аннексия Крыма" повлияла на положение, сложившееся после холодной войны.