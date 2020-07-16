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В России за сутки 115 военных вылечились от COVID-19
Свыше 7,8 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 115 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T20:32
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В России за сутки 115 военных вылечились от COVID-19

20:32 16.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Свыше 7,8 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 115 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 115 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7896 человек", - говорится в сообщении.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 949.
На 16 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1210 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 259 военных.
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Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 728 человек.
В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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