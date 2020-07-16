В России за сутки 115 военных вылечились от COVID-19

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Свыше 7,8 тысячи российских военных вылечились от Свыше 7,8 тысячи российских военных вылечились от коронавируса , в том числе за сутки выздоровели 115 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 115 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7896 человек", - говорится в сообщении.

Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 949.

На 16 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1210 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 259 военных.

Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 728 человек.

В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.