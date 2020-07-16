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Цена на газ для населения повысится с 1 августа
Федеральная антимонопольная служба приняла решение об индексации цен на газ. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-17T00:52
газпром
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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https://radiosputnik.ria.ru/20200715/1574386783.html
как всегда, Россиюшка решает свои проблемы за счет своего населения. чтобы повысить цены полякам, немцам, туркам - да ни в жизнь. а вот русский мужик все стерпит, только затянет потуже пояс.
1313
Ко-ко-ко цены на газ на целых 2% повысят, на 20 рублей больше будут платить...оооооооййй беднягииии))
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РИА Новости
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353
60
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60
газпром, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа

20:29 16.07.2020 (обновлено: 00:52 17.07.2020)
52007
© Fotolia / pioregur Газовые конфорки
Газовые конфорки
© Fotolia / pioregur
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба приняла решение об индексации цен на газ.
Ведомство поручило утвердить с 1 августа оптовые цены на топливо, "предназначенное для последующей реализации населению".
Изначально ФАС собиралась повысить тарифы с июля, однако индексацию заморозили из-за ситуации с коронавирусом.
В прошлом году рост оптовых цен на газ составил 1,4 процента.
Горелка газовой плиты
15 июля, 14:26Сказано в эфире
"Никакого шока". Эксперт о повышении цен на газ для россиянРешение о повышении цен на газ в России принято окончательно, оно находится на стадии оформления, сообщили в "Газпроме". Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков рассказал радио Sputnik, чем объясняется повышенное внимание к этой теме в текущем году.
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ГазпромФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
Популярные комментарии
как всегда, Россиюшка решает свои проблемы за счет своего населения. чтобы повысить цены полякам, немцам, туркам - да ни в жизнь. а вот русский мужик все стерпит, только затянет потуже пояс.
16 июля, 20:47
Yerik Beissen
7755014161357
Ко-ко-ко цены на газ на целых 2% повысят, на 20 рублей больше будут платить...оооооооййй беднягииии))
16 июля, 22:05
ggosha.kolesnicov
98840114211
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