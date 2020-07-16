Цена на газ для населения повысится с 1 августа

"Никакого шока". Эксперт о повышении цен на газ для россиян Решение о повышении цен на газ в России принято окончательно, оно находится на стадии оформления, сообщили в "Газпроме". Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков рассказал радио Sputnik, чем объясняется повышенное внимание к этой теме в текущем году.