https://ria.ru/20200716/1574465881.html
Цена на газ для населения повысится с 1 августа
Федеральная антимонопольная служба приняла решение об индексации цен на газ. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T20:29
2020-07-17T00:52
газпром
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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https://radiosputnik.ria.ru/20200715/1574386783.html
Yerik Beissen
как всегда, Россиюшка решает свои проблемы за счет своего населения. чтобы повысить цены полякам, немцам, туркам - да ни в жизнь. а вот русский мужик все стерпит, только затянет потуже пояс.
1313
gosha.kolesnicov
Ко-ко-ко цены на газ на целых 2% повысят, на 20 рублей больше будут платить...оооооооййй беднягииии))
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/75967/69/759676995_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_beb7f5f9e17017a4b3e9d5457d7e4391.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпром, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика