Защита Сафронова не нашла упоминаний чеха Лариша в материалах дела

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Защита обвиняемого в госизмене советника главы " Защита обвиняемого в госизмене советника главы " Роскосмоса Ивана Сафронова не обнаружила в материалах дела упоминания гражданина Чехии Мартина Лариша – в СМИ же его назвали кадровым сотрудником чешских спецслужб, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов

"Мы слышали про Мартина Лариша из материалов СМИ, в уголовном деле человек с такими именем и фамилией не фигурирует", - рассказал собеседник агентства.

До этого Павлов заявлял, что, по данным имеющегося в материалах дела письма из Службы внешней разведки РФ, Сафронов якобы передавал секретные сведения неназванному, неизвестному иностранцу, работающему на чешскую разведку.

Ранее интернет-издание "Проект" обнаружило, что у Сафронова имелся знакомый из Чехии Мартин Лариш, некоторое время он работал в России журналистом. Позже в СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе появилась информация, что Лариш – кадровый сотрудник спецслужб Чехии.

Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ , советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США . Вину бывший журналист не признает.