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Защита Сафронова не нашла упоминаний чеха Лариша в материалах дела
Защита обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не обнаружила в материалах дела упоминания гражданина Чехии Мартина Лариша – в СМИ... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T20:09
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
иван павлов
чехия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", иван павлов, чехия, в мире

Защита Сафронова не нашла упоминаний чеха Лариша в материалах дела

20:09 16.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИван Сафронов в Лефортовском суде
Иван Сафронов в Лефортовском суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Защита обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не обнаружила в материалах дела упоминания гражданина Чехии Мартина Лариша – в СМИ же его назвали кадровым сотрудником чешских спецслужб, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
"Мы слышали про Мартина Лариша из материалов СМИ, в уголовном деле человек с такими именем и фамилией не фигурирует", - рассказал собеседник агентства.
До этого Павлов заявлял, что, по данным имеющегося в материалах дела письма из Службы внешней разведки РФ, Сафронов якобы передавал секретные сведения неназванному, неизвестному иностранцу, работающему на чешскую разведку.
Ранее интернет-издание "Проект" обнаружило, что у Сафронова имелся знакомый из Чехии Мартин Лариш, некоторое время он работал в России журналистом. Позже в СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе появилась информация, что Лариш – кадровый сотрудник спецслужб Чехии.
Иван Сафронов
Вчера, 12:43
ФСБ получила данные о передаче Сафроновым гостайны от СВР
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
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Из постановления об аресте Сафронова убрали данные о чешском разведчике
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"Иван ПавловЧехияВ мире
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