https://ria.ru/20200716/1574465284.html
СМИ сообщили о миллионе заболевших COVID-19 в Индии
Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило один миллион человек, сообщает издание Hindu со ссылкой на собственные подсчеты. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T20:03
2020-07-17T00:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
бразилия
индия
сша
в мире
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бразилия
индия
сша
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, бразилия, индия, сша, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июл — РИА Новости.
Число выявленных случаев коронавируса
в Индии
превысило один миллион человек, сообщает издание Hindu со ссылкой на собственные подсчеты.
Согласно данным издания, в четверг в Индии зарегистрировано 1 001 449 случаев коронавируса, при этом от вируса погибли 25 582 человека.
Согласно последним официальным данным Минздрава Индии, в стране выявлено более 968 тысяч случаев коронавируса. Власти страны отмечают, что большая часть заразившихся — более 612 тысяч человек — выздоровели.
Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Больше всего людей с коронавирусом выявлено в США
, на втором месте — Бразилия
.
Несмотря на рост числа заболевших, правительство Индии в конце июня объявило о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.