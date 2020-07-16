Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574465284.html
СМИ сообщили о миллионе заболевших COVID-19 в Индии
Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило один миллион человек, сообщает издание Hindu со ссылкой на собственные подсчеты. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-17T00:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
бразилия
индия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573143391_0:0:2895:1628_1400x0_80_0_0_17d60cab38f54073b15d2170337843d6.jpg
https://ria.ru/20200713/1574303020.html
бразилия
индия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573143391_0:0:2895:1628_1400x0_80_0_0_17d60cab38f54073b15d2170337843d6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573143391_142:0:2871:2047_1400x0_80_0_0_b9d15ffc8a4200b2daf266ef02c10a27.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573143391_483:0:2530:2047_1400x0_80_0_0_2083ea0127e5de71ad5174b4389ca764.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, бразилия, индия, сша, в мире

СМИ сообщили о миллионе заболевших COVID-19 в Индии

20:03 16.07.2020 (обновлено: 00:07 17.07.2020)
900
© REUTERS / Hemanshi KamaniЖенщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи
Женщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи
© REUTERS / Hemanshi Kamani
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июл — РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило один миллион человек, сообщает издание Hindu со ссылкой на собственные подсчеты.
Согласно данным издания, в четверг в Индии зарегистрировано 1 001 449 случаев коронавируса, при этом от вируса погибли 25 582 человека.
Согласно последним официальным данным Минздрава Индии, в стране выявлено более 968 тысяч случаев коронавируса. Власти страны отмечают, что большая часть заразившихся — более 612 тысяч человек — выздоровели.
Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Больше всего людей с коронавирусом выявлено в США, на втором месте — Бразилия.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
13 июля, 21:07Распространение нового коронавируса
ВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире
Несмотря на рост числа заболевших, правительство Индии в конце июня объявило о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
111500
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗБразилияИндияСШАВ мире
Рекомендуем
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе
Число случаев COVID-19 в мире превысило 13,3 миллиона
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Назван главный признак тяжелой формы COVID-19
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Источник сообщил о задержании начальника отдела МВД в Москве
Скалистый остров-утес Скеллиг-Майкл в Ирландии
Частный остров в Ирландии купили за шесть миллионов долларов
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям
абочие проводят ремонт жилого дома в московском районе Капотня
Эксперт рассказал, можно ли не платить за капремонт дома​
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян
Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон подтвердил испытания "супер-пупер" ракеты Трампа
Актер Джонни Депп
Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в защиту Джонни Деппа на суде
Строительство газопровода Северный поток-2
Группа конгрессменов поддержала санкции против "Северного потока — 2"
Сотрудница в операционном зале банка
Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
Телеведущий Максим Галкин
Галкин ответил на сообщения о связи с задержанным за торговлю людьми
Приложение Twitter
Twitter блокирует аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней
Алексей Пушков
Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Вторая волна COVID-19 в России маловероятна, считает ученый
07:01Большинство районов ЕАО приступают ко второму этапу снятия ограничений
07:00В Китае за сутки выявили десять случаев COVID-19
06:59В Приамурье число жертв коронавируса достигло 32 человек
06:59Коронавирус со временем не исчезнет, заявил эксперт
06:53Экс-глава спорта России рассказал, как КГБ спас Олимпиаду-80 от скандала
06:46Экс-глава спорта России рассказал об обеспечении порядка на Олимпиаде-80
06:43В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
Лента новостейМолния