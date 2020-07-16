СМИ сообщили о миллионе заболевших COVID-19 в Индии

Согласно последним официальным данным Минздрава Индии, в стране выявлено более 968 тысяч случаев коронавируса. Власти страны отмечают, что большая часть заразившихся — более 612 тысяч человек — выздоровели.

Несмотря на рост числа заболевших, правительство Индии в конце июня объявило о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.