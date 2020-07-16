Австрия раскритиковала планы США наложить санкции на "Северный поток — 2"

"Мы полагаемся на прямой диалог между партнерами, а не на односторонние меры", — написали представители внешнеполитического ведомства в Twitter.

Ранее Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток — 2" и вторую нитку " Турецкого потока ". Это ставит под риск инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.

В Германии также раскритиковали позицию США. Так, глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес, который представляет интересы германских компаний и предприятий в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, назвал угрозы ввести санкции беспрецедентным вмешательством в энергетический суверенитет Евросоюза.

"Практически в одночасье и без консультаций с европейскими союзниками существующие исключения отменяются и около 120 компаний из двенадцати европейских стран находятся под прямой угрозой санкций США", — сказал он.

"Бьет оторопь"

Угрозы США вызвали негативную реакцию и в России. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что от такой "простоты и борзости" Соединенных Штатов "бьет оторопь". Он напомнил, что раньше в оправдание незаконных санкций выискивался "благовидный" повод, теперь все называют своими именами.

"Проект — прямая угроза американскому бизнесу, он противоречит нашим интересам. Мы хотим поставлять свой дорогой СПГ в Европу, а проект нам мешает. Конкуренции, конечно, не хотим, поскольку это НАШ бизнес. И все", — написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".

Он отметил, что в США скоро пройдут президентские выборы и из-за того, что "ситуация слишком плоха", Вашингтон старается имитировать любую активность.

Вместе с тем Медведев выразил уверенность, что "Северный поток — 2" достроят, несмотря на "стенания американских друзей". Он напомнил, что в истории человечества еще не было ситуации, когда выгодное дело, в которое разные страны вложили миллиарды долларов, оставалось бы незаконченным.