Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574464546.html
Собянин сообщил о консультациях по производству вакцины от COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что сейчас идут консультации, чтобы начать постклинические испытания вакцины против коронавируса института имени... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746151_0:51:3127:1810_1400x0_80_0_0_736915d556d4ec2f8adf1c2d901923a9.jpg
https://ria.ru/20200707/1573859338.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746151_0:51:3127:1810_1400x0_80_0_0_736915d556d4ec2f8adf1c2d901923a9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746151_199:0:2930:2048_1400x0_80_0_0_ca1b546def38127ebc3119bd8160c269.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746151_764:0:2812:2048_1400x0_80_0_0_b13c9b0e17e5766d5353ea6270667b57.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Собянин сообщил о консультациях по производству вакцины от COVID-19

19:45 16.07.2020
656
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что сейчас идут консультации, чтобы начать постклинические испытания вакцины против коронавируса института имени Гамалеи в столице.
"Институт имени Гамалеи очень хорошо провел клинические испытания и получил практически готовую вакцину. Мы ведем консультации, чтобы начать уже постклинические испытания в Москве. То есть в ближайшее время Минздрав зарегистрирует эту вакцину и начнётся ее производство. Сначала - опытное, затем - промышленное массовое", - сообщил Собянин в интервью, опубликованном на сайте "Комсомольской правды".
Мэр выразил надежду, что в сентябре-ноябре будет можно получать все больше вакцин для прививок. Это поможет решить проблему со снижением иммунитета у москвичей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
1800004
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Назван главный признак тяжелой формы COVID-19
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории проводит исследование
Глава РФПИ отверг обвинения в краже данных о вакцине у Великобритании
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин дал прогноз по заболеваемости коронавирусом
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории
Ученые изобрели новый препарат для борьбы с коронавирусом
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Саратове проверят сообщение о вспышке COVID-19 в налоговых инспекциях
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Посольство в Лондоне назвало заявления о киберугрозах пропагандой
Сотрудники ГБР Украины во время задержания заказчика убийства заммэра Черкасс
На Украине сымитировали убийство заммэра Черкасс
Иконки социальных сетей на экране смартфона
Депутат Госдумы предложил обсудить в ООН цензуру в Facebook и Twitter
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Медведев уверен, что "Северный поток — 2" будет завершен
Женщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи
СМИ сообщили о миллионе заболевших COVID-19 в Индии
Доминик Рааб
В посольстве оценили заявления главы МИД Великобритании в адрес России
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Австрия раскритиковала планы США наложить санкции на "Северный поток — 2"
Москва
В Москву вернулось около 300 тысяч человек с начала пандемии
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
Германия осудила приговор журналисту Die Welt в Стамбуле
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Источник сообщил о задержании начальника отдела МВД в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:01Большинство районов ЕАО приступают ко второму этапу снятия ограничений
07:00В Китае за сутки выявили десять случаев COVID-19
06:59В Приамурье число жертв коронавируса достигло 32 человек
06:59Коронавирус со временем не исчезнет, заявил эксперт
06:53Экс-глава спорта России рассказал, как КГБ спас Олимпиаду-80 от скандала
06:46Экс-глава спорта России рассказал об обеспечении порядка на Олимпиаде-80
06:43В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
Лента новостейМолния