Собянин сообщил о консультациях по производству вакцины от COVID-19

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что сейчас идут консультации, чтобы начать постклинические испытания вакцины против коронавируса института имени Гамалеи в столице.
"Институт имени Гамалеи очень хорошо провел клинические испытания и получил практически готовую вакцину. Мы ведем консультации, чтобы начать уже постклинические испытания в Москве. То есть в ближайшее время Минздрав зарегистрирует эту вакцину и начнётся ее производство. Сначала - опытное, затем - промышленное массовое", - сообщил Собянин в интервью, опубликованном на сайте "Комсомольской правды".
Мэр выразил надежду, что в сентябре-ноябре будет можно получать все больше вакцин для прививок. Это поможет решить проблему со снижением иммунитета у москвичей.
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