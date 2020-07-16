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Глава РФПИ отверг обвинения в краже данных о вакцине у Великобритании
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отверг обвинения Лондона в попытке украсть данные о разработке вакцины против коронавируса. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T23:22
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353
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Глава РФПИ отверг обвинения в краже данных о вакцине у Великобритании

19:43 16.07.2020 (обновлено: 23:22 16.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории проводит исследование
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории проводит исследование
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудница научно-исследовательской лаборатории проводит исследование. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отверг обвинения Лондона в попытке украсть данные о разработке вакцины против коронавируса.
Ранее в британском центре кибербезопасности заявили, что хакеры длительное время совершали атаки на различные организации, которые участвовали в создании препарата от COVID-19. В Лондоне считают, что преступники "почти наверняка" имеют отношение к российской разведке.
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Дмитриев назвал позицию Британии бездоказательной.
"Я думаю, что вся эта история — это попытка запятнать российскую вакцину со стороны людей, которые боятся ее успеха, поскольку она потенциально может быть первой на рынке и потенциально наиболее успешной", — сказал он в интервью британскому Times Radio.
Глава РФПИ также обратил внимание, что у Москвы просто нет нужды красть эти разработки, потому что англо-шведская биофармацевтическая компания уже сообщила все "секреты" российским коллегам.
"Все уже передано "Р-Фарм", которая будет производить вакцину AstraZeneca в России с использованием всех технологий и ноу-хау", — объяснил он.
Кроме того, Лондон выдвинул эти обвинения практически сразу после сообщений, что в уже августе регуляторы могут одобрить российскую вакцину, заключил Дмитриев.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва не знает, кто мог взламывать компьютеры фармкомпаний и исследовательских центров. При этом Россия однозначно не имеет к этому никакого отношения, а обвинения Лондона голословны, подчеркнули в Кремле.
В российском посольстве также усомнились в стремлении британских коллег разобраться в ситуации. Представитель дипмиссии напомнил, что на протяжении уже нескольких лет Москва предлагает Лондону наладить профессиональный диалог. Британским властям известно о российском Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам, специально созданном для этих целей, однако за помощью они не обращались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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