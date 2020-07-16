https://ria.ru/20200716/1574464303.html
В Саратове проверят сообщение о вспышке COVID-19 в налоговых инспекциях
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области проверит сообщение о возможной вспышке коронавируса в двух налоговых инспекциях в Саратове, сообщила... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:38
2020-07-16T19:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
саратовская область
саратов
происшествия
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саратовская область
саратов
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область, саратов, происшествия