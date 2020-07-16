В Саратове проверят сообщение о вспышке COVID-19 в налоговых инспекциях

"В управлении Роспотребнадзора информации о данной вспышке отсутствует. Данные будут проверены", - сказала она в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе, отвечая на просьбу журналистов подтвердить информацию о том, что в двух межрайонных налоговых инспекциях на улице Сокологорская в Саратове якобы произошла вспышка коронавируса и заболели около 40 человек.