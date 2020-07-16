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В Саратове проверят сообщение о вспышке COVID-19 в налоговых инспекциях
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области проверит сообщение о возможной вспышке коронавируса в двух налоговых инспекциях в Саратове, сообщила... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:38
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область, саратов, происшествия

В Саратове проверят сообщение о вспышке COVID-19 в налоговых инспекциях

19:38 16.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Управление Роспотребнадзора по Саратовской области проверит сообщение о возможной вспышке коронавируса в двух налоговых инспекциях в Саратове, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Галина Архипова.
"В управлении Роспотребнадзора информации о данной вспышке отсутствует. Данные будут проверены", - сказала она в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе, отвечая на просьбу журналистов подтвердить информацию о том, что в двух межрайонных налоговых инспекциях на улице Сокологорская в Саратове якобы произошла вспышка коронавируса и заболели около 40 человек.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 7969 случаев заражения коронавирусом, умерли 49 пациентов, выздоровели 4535.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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