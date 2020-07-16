В посольстве оценили заявления главы МИД Великобритании в адрес России

Глава МИД Великобритании в письменном заявлении в парламент утверждает, что некие "российские игроки" "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому факту начато уголовное расследование. Рааб подчеркнул, что британское правительство "оставляет за собой право ответить принятием уместных мер в будущем".

"Обратили внимание на слова Доминика Рааба о том, что Британия оставляет за собой право на соответствующую реакцию. В этой связи хотели бы вновь напомнить, что любые недружественные шаги в отношении России без надлежащего и адекватного ответа с нашей стороны не останутся", - подчеркнул представитель российской дипмиссии.