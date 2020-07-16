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В посольстве оценили заявления главы МИД Великобритании в адрес России
Любые недружественные шаги в отношении РФ не останутся без надлежащего и адекватного ответа, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне в ответ на РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:37
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РИА Новости
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353
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доминик рааб, великобритания, лондон, в мире

В посольстве оценили заявления главы МИД Великобритании в адрес России

19:36 16.07.2020 (обновлено: 19:37 16.07.2020)
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© AP Photo / Matt DunhamДоминик Рааб
Доминик Рааб
© AP Photo / Matt Dunham
Доминик Рааб. Архивное фото
ЛОНДОН, 16 июл – РИА Новости, Мария Табак. Любые недружественные шаги в отношении РФ не останутся без надлежащего и адекватного ответа, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне в ответ на просьбу прокомментировать заявления главы МИД Великобритании Доминика Рааба.
Глава МИД Великобритании в письменном заявлении в парламент утверждает, что некие "российские игроки" "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому факту начато уголовное расследование. Рааб подчеркнул, что британское правительство "оставляет за собой право ответить принятием уместных мер в будущем".
"Обратили внимание на слова Доминика Рааба о том, что Британия оставляет за собой право на соответствующую реакцию. В этой связи хотели бы вновь напомнить, что любые недружественные шаги в отношении России без надлежащего и адекватного ответа с нашей стороны не останутся", - подчеркнул представитель российской дипмиссии.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 17:05
В МИД прокомментировали заявление Лондона о вмешательстве России в выборы
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Доминик РаабВеликобританияЛондонВ мире
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