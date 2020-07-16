Посольство в Лондоне назвало заявления о киберугрозах пропагандой

"Если говорить о киберугрозах, то на протяжении уже нескольких лет мы предлагаем Лондону наладить профессиональный диалог для рассмотрения возникающих вопросов. Британским властям известно о российском Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам, специально созданном для этих целей. Однако никаких обращений в связи с указанными инцидентами к нам по официальным каналам не поступало", - заявил представитель посольства.