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Посольство в Лондоне назвало заявления о киберугрозах пропагандой
Посольство РФ в Лондоне считает заявления главы МИД Великобритании Доминика Рааба о киберугрозах со стороны РФ не проявлением озабоченности компьютерной... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:36
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россия, доминик рааб, дмитрий песков, великобритания, в мире

Посольство в Лондоне назвало заявления о киберугрозах пропагандой

19:36 16.07.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
ЛОНДОН, 16 июл - РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне считает заявления главы МИД Великобритании Доминика Рааба о киберугрозах со стороны РФ не проявлением озабоченности компьютерной безопасностью, а пропагандистским шагом, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.
"Если говорить о киберугрозах, то на протяжении уже нескольких лет мы предлагаем Лондону наладить профессиональный диалог для рассмотрения возникающих вопросов. Британским властям известно о российском Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам, специально созданном для этих целей. Однако никаких обращений в связи с указанными инцидентами к нам по официальным каналам не поступало", - заявил представитель посольства.
"Следовательно, мы имеем дело не с подлинной озабоченностью компьютерной безопасностью, а с сугубо пропагандистским шагом", - отметил он.
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждает, что Россия "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому факту возбуждено уголовное расследование. Кроме того, Центр кибербезопасности Соединенного Королевства заявил, что якобы связанные с РФ хакеры пытались похитить в Британии, США и Канаде данные о разработке вакцины от COVID-19.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что Россия не приемлет обвинения во вмешательстве в британские выборы 2019 года и считает их голословными.
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РоссияДоминик РаабДмитрий ПесковВеликобританияВ мире
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