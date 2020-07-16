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Медведев уверен, что "Северный поток — 2" будет завершен
Зампредседателя Совбеза РФ председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что проект "Северный поток — 2" будет завершен, несмотря на стенания... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:31
россия
северный поток — 2
дмитрий медведев
совет безопасности рф
сша
экономика
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россия, северный поток — 2, дмитрий медведев, совет безопасности рф, сша, экономика

Медведев уверен, что "Северный поток — 2" будет завершен

19:31 16.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что проект "Северный поток — 2" будет завершен, несмотря на стенания американских друзей.
"А газовый проект, конечно, будет завершён. Не бывало в истории человечества ситуации, когда выгодное дело, в которое разные страны вложили миллиарды, оставалось бы не законченным. Так будет и сейчас, несмотря на стенания наших американских друзей", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Строительство газопровода Северный поток-2
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РоссияСеверный поток — 2Дмитрий МедведевСовет Безопасности РФСШАЭкономика
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