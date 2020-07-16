https://ria.ru/20200716/1574464115.html
Медведев уверен, что "Северный поток — 2" будет завершен
Зампредседателя Совбеза РФ председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что проект "Северный поток — 2" будет завершен, несмотря на стенания... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:31
2020-07-16T19:31
россия
северный поток — 2
дмитрий медведев
совет безопасности рф
сша
экономика
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2
россия
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северный поток — 2, дмитрий медведев, совет безопасности рф, сша, экономика