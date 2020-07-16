Германия осудила приговор журналисту Die Welt в Стамбуле

"Сегодняшний приговор против Дениза Юджеля посылает абсолютно неверный сигнал, и объявление о дальнейших расследованиях для меня вообще необъяснимо. Это показывает, что мы по-прежнему имеем существенные различия в защите свободы прессы и свободы выражения мнений. Это развитие также не помогает укрепить доверие к применению принципа верховенства закона в Турции", - заявил Маас, его слова приводит рассылка пресс-службы МИД ФРГ.

"Мы не должны забывать, что многочисленные граждане Германии все еще находятся под стражей в Турции. Во многих случаях, по крайней мере, обвинения не совсем понятны. Мы хотим, чтобы все эти случаи были разрешены. Пока это не так, это противоречит нормализации отношений между Турцией по отношению к нам и Европейскому союзу в целом", - добавил министр.