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Германия осудила приговор журналисту Die Welt в Стамбуле
Приговор немецкому журналисту турецкого происхождения Денизу Юджелю в Стамбуле является "абсолютно неверным сигналом", противоречит нормализации отношений между РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:31
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353
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welt, хайко маас, мид германии, германия, турция, в мире

Германия осудила приговор журналисту Die Welt в Стамбуле

19:31 16.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Приговор немецкому журналисту турецкого происхождения Денизу Юджелю в Стамбуле является "абсолютно неверным сигналом", противоречит нормализации отношений между Турцией и ЕС, говорится в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса.
Ранее турецкий суд заочно приговорил журналиста немецкой газеты Welt Дениза Юджеля к двум годам и девяти месяцам тюремного заключения по обвинению в пропаганде терроризма. Прокуратура Турции требовала для Юджеля от 4 лет и 3 месяцев до 15 лет и 3 месяцев тюремного заключения. Среди других обвинений, выдвинутых журналисту, - возбуждение ненависти и вражды среди населения.
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В феврале 2018 года турецкий суд освободил Юджеля, который был арестован в феврале 2017 года в Стамбуле за "пропаганду терроризма" и в течение года находился под арестом. Освобождения Юджеля требовали власти Германии. Запрета на его выезд из Турции установлено не было. Сразу после освобождения журналист вылетел в Германию, где проживает в настоящее время.
"Сегодняшний приговор против Дениза Юджеля посылает абсолютно неверный сигнал, и объявление о дальнейших расследованиях для меня вообще необъяснимо. Это показывает, что мы по-прежнему имеем существенные различия в защите свободы прессы и свободы выражения мнений. Это развитие также не помогает укрепить доверие к применению принципа верховенства закона в Турции", - заявил Маас, его слова приводит рассылка пресс-службы МИД ФРГ.
"Мы не должны забывать, что многочисленные граждане Германии все еще находятся под стражей в Турции. Во многих случаях, по крайней мере, обвинения не совсем понятны. Мы хотим, чтобы все эти случаи были разрешены. Пока это не так, это противоречит нормализации отношений между Турцией по отношению к нам и Европейскому союзу в целом", - добавил министр.
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WeltХайко МаасМИД ГерманииГерманияТурцияВ мире
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