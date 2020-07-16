В ДНР сообщили, что откроют КПП на линии соприкосновения в Донбассе

"Семнадцатого июля контрольный пункт въезда-выезда "Еленовка" будет осуществлять пропуск граждан с 9.00 до 18.00 (совпадает с мск) на въезд и выезд. Для въезда в ДНР необходимо обязательное разрешение межведомственного оперативного штаба. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины", - говорится в сообщении штаба.