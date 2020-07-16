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В ДНР сообщили, что откроют КПП на линии соприкосновения в Донбассе
Пункт пропуска "Еленовка" на линии соприкосновения в Донбассе будет открыт 17 июля, на подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:28
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, ситуация в днр и лнр, коронавирусы, луганская народная республика, донецкая народная республика, донецкая область, в мире

В ДНР сообщили, что откроют КПП на линии соприкосновения в Донбассе

19:28 16.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанк Контрольно-пропускной пункт "Еленовка"
Контрольно-пропускной пункт Еленовка
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Контрольно-пропускной пункт "Еленовка" . Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Пункт пропуска "Еленовка" на линии соприкосновения в Донбассе будет открыт 17 июля, на подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике территорию будут пропускать только при наличии специального разрешения на въезд, сообщили в воскресенье в межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению распространения COVID-19.
Ранее власти ДНР приняли решение остановить движение гражданского транспорта и пешеходов через линию соприкосновения из-за ситуации с COVID-19 на подконтрольной Киеву территории. Позже движение было возобновлено на определенных условиях, но спустя время КПП вновь закрыли.
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"Семнадцатого июля контрольный пункт въезда-выезда "Еленовка" будет осуществлять пропуск граждан с 9.00 до 18.00 (совпадает с мск) на въезд и выезд. Для въезда в ДНР необходимо обязательное разрешение межведомственного оперативного штаба. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины", - говорится в сообщении штаба.
В ведомстве отметили, что все прибывшие в ДНР должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин.
"О работе КПВВ "Еленовка" в другие дни на въезд и выезд будет сообщено дополнительно", - добавили в штабе.
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По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска. В марте пропуск людей через линию соприкосновения был приостановлен в связи с ситуацией с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРКоронавирусыЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьВ мире
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