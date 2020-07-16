Посольство ответило на заявления Британии о вмешательстве России в выборы

"Наша позиция проста: Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Великобритании, тем более в контексте демократических выборов, а сотрудничество по вопросам, очевидно представляющим общий интерес, всегда осуществляет открыто и доброжелательно. Каким образом эпизод, слабо отразившийся в британских СМИ, мог повлиять на исход избирательной кампании – это пусть объясняют авторы данного "расследования". Мы этого не понимаем", - заявил представитель посольства.