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Посольство ответило на заявления Британии о вмешательстве России в выборы
Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Великобритании, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне в ответ на просьбу... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:27
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россия, доминик рааб, великобритания, в мире

Посольство ответило на заявления Британии о вмешательстве России в выборы

19:27 16.07.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
ЛОНДОН, 16 июл – РИА Новости, Мария Табак. Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Великобритании, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне в ответ на просьбу прокомментировать высказывания главы МИД Британии Доминика Рааба.
Глава МИД Великобритании в письменном заявлении в парламент утверждает, что некие "российские игроки" "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому факту возбуждено уголовное расследование. В частности, Рааб сообщил, что незаконным образом были добыты и распространены в интернете секретные документы, связанные с соглашением о свободной торговле между Великобританией и США. После того, как это не имело результата, отметил министр, "были предприняты дальнейшие попытки продвинуть незаконно добытые материалы онлайн в преддверии всеобщих выборов".
"Наша позиция проста: Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Великобритании, тем более в контексте демократических выборов, а сотрудничество по вопросам, очевидно представляющим общий интерес, всегда осуществляет открыто и доброжелательно. Каким образом эпизод, слабо отразившийся в британских СМИ, мог повлиять на исход избирательной кампании – это пусть объясняют авторы данного "расследования". Мы этого не понимаем", - заявил представитель посольства.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что Россия не приемлет обвинения во вмешательстве в британские выборы 2019 года и считает их голословными.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 17:05
В МИД прокомментировали заявление Лондона о вмешательстве России в выборы
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