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Путин отметил роль "Славянского базара" в гуманитарном сотрудничестве
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", отметив его роль в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
владимир путин

Путин отметил роль "Славянского базара" в гуманитарном сотрудничестве

19:25 16.07.2020
32
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", отметив его роль в развитии многостороннего гуманитарного сотрудничества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Фестиваль уже много лет служит благородным целям духовного единения и взаимообогащения культур братских славянских народов, играет значимую роль в развитии многостороннего гуманитарного сотрудничества", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что в год 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне лейтмотивом многих выступлений является тема мира, добра, согласия и дружбы между народами.
Глава государства пожелал участникам фестиваля вдохновения, творческих успехов, а зрителям – ярких, незабываемых впечатлений.
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