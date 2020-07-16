Путин отметил роль "Славянского базара" в гуманитарном сотрудничестве

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", отметив его роль в развитии многостороннего гуманитарного сотрудничества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Фестиваль уже много лет служит благородным целям духовного единения и взаимообогащения культур братских славянских народов, играет значимую роль в развитии многостороннего гуманитарного сотрудничества", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что в год 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне лейтмотивом многих выступлений является тема мира, добра, согласия и дружбы между народами.
Глава государства пожелал участникам фестиваля вдохновения, творческих успехов, а зрителям – ярких, незабываемых впечатлений.
30 июня, 04:42Межгосударственные отношения России и Белоруссии