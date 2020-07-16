Путин отметил роль "Славянского базара" в гуманитарном сотрудничестве

"Фестиваль уже много лет служит благородным целям духовного единения и взаимообогащения культур братских славянских народов, играет значимую роль в развитии многостороннего гуманитарного сотрудничества", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что в год 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне лейтмотивом многих выступлений является тема мира, добра, согласия и дружбы между народами.