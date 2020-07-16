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Медведев назвал "борзостью" угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Зампредседателя Совбеза РФ председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал оправдания санкций США против "Северного потока 2" бизнес-интересами США... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T22:43
северный поток — 2
дмитрий медведев
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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северный поток — 2, дмитрий медведев, сша, в мире

Медведев назвал "борзостью" угрозы США в адрес "Северного потока — 2"

19:23 16.07.2020 (обновлено: 22:43 16.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время интервью издательскому дому "Комсомольская правда"
Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому Комсомольская правда
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал оправдания санкций США против "Северного потока 2" бизнес-интересами США простотой и борзостью.
"Раньше в оправдание незаконных международных санкций выискивался "благовидный" повод: защита прав человека или агрессивное поведение страны / отдельной личности. По "Северному потоку – 2" всё названо своими именами: "Проект – прямая угроза американскому бизнесу, он противоречит нашим интересам. Мы хотим поставлять свой дорогой СПГ в Европу, а проект нам мешает. Конкуренции, конечно, не хотим, поскольку это НАШ бизнес. И всё". Такова позиция Госдепа, и плевать на европейских партнёров, на солидарность в кризис и прочее. От такой простоты и борзости оторопь берёт, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу. Печально", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
10438711039
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Северный поток — 2Дмитрий МедведевСШАВ мире
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Кто бы говорил про активность перед выборами...
16 июля, 20:37
True Story
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Речь неразвитая, что он еще может сказать.
16 июля, 22:16
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