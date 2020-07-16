https://ria.ru/20200716/1574463429.html
В Ираке разрешили возобновить работу аэропортов с 23 июля
Иракские власти приняли решение возобновить с 23 июля работу аэропортов, закрытых ранее в связи с эпидемией коронавируса, а также сократить комендантский час,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:20
2020-07-16T19:20
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коронавирус covid-19, коронавирусы, кувейт, ирак, иран, в мире
БАГДАД, 16 июл - РИА Новости.
Иракские власти приняли решение возобновить с 23 июля работу аэропортов, закрытых ранее в связи с эпидемией коронавируса
, а также сократить комендантский час, который будет вскоре полностью отменен, сообщил в четверг Высший комитет по вопросам здравоохранения и безопасности Ирака
.
"Решено возобновить работу аэропортов с 23 июля", - говорится в полученном РИА Новости заявлении комитета.
Будут также открыты для торговых перевозок КПП Сафван на границе с Кувейтом
и закрытые еще в марте КПП Эш-Шейб и Эль-Манзария на границе с Ираном
, сообщил комитет.
"Решено сократить срок действия комендантского часа - с 21.30 до 06.00 (совпадает с мск), а также открыть торговые центры при соблюдении профилактических мер", - говорится в сообщении. При этом комендантский час планируется полностью отменить после мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (отмечается по лунному календарю, его окончание в этом году приходится ориентировочно на 2-3 августа - ред.).
В Ираке с марта действует комендантский час, введенный в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, приостановлено внутреннее и международное авиасообщение, которое частично возобновляется по распоряжению властей в связи с необходимостью вернуть граждан из-за рубежа.
По последним данным министерства здравоохранения, в Ираке зарегистрировано более 86 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 3522 с летальным исходом. Выздоровели более 54 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.