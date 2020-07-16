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Титов призвал поддержать денежными выплатами семьи с детьми
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов высказал мнение, что необходимо в августе-сентябре снова поддержать денежными... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:17
борис титов
челябинск
экономика
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РИА Новости
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353
60
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борис титов, челябинск, экономика

Титов призвал поддержать денежными выплатами семьи с детьми

19:17 16.07.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 16 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов высказал мнение, что необходимо в августе-сентябре снова поддержать денежными выплатами семьи с детьми для эффективной работы бизнеса.
"И (выплаты) прямые, "вертолетные" деньги семьям с детьми – это было очень правильно. И мы увидели, как на следующий день после объявления второй волны начался спрос, люди начали покупать. Торговые сети фиксировали это. Но это недостаточно, как нам кажется. Надо еще где-то в сентябре или в августе-сентябре сделать еще одну такую же волну, если, конечно, нефть не поднимется или коронавирус не отступит", - сказал Титов журналистам в четверг в Челябинске.
По его мнению, поддержка населения очень эффективна для бизнеса, и меры поддержки должны быть направлены на население. Население должно обеспечить спрос, в этом смысле мы должны быть все едины, отметил он.
Иногда для бизнеса даже важнее спрос, чем кредиты, считает Титов. И важнее, по его словам, чтобы люди покупали.
Экран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
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Минтруд объяснил порядок новых выплат в десять тысяч рублей на детей
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Борис ТитовЧелябинскЭкономика
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