Титов призвал поддержать денежными выплатами семьи с детьми

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов высказал мнение, что необходимо в августе-сентябре снова поддержать денежными выплатами семьи с детьми для эффективной работы бизнеса.
"И (выплаты) прямые, "вертолетные" деньги семьям с детьми – это было очень правильно. И мы увидели, как на следующий день после объявления второй волны начался спрос, люди начали покупать. Торговые сети фиксировали это. Но это недостаточно, как нам кажется. Надо еще где-то в сентябре или в августе-сентябре сделать еще одну такую же волну, если, конечно, нефть не поднимется или коронавирус не отступит", - сказал Титов журналистам в четверг в Челябинске.
По его мнению, поддержка населения очень эффективна для бизнеса, и меры поддержки должны быть направлены на население. Население должно обеспечить спрос, в этом смысле мы должны быть все едины, отметил он.
Иногда для бизнеса даже важнее спрос, чем кредиты, считает Титов. И важнее, по его словам, чтобы люди покупали.