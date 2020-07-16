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Челябинская область
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Титов оценил поддержку малого бизнеса в Челябинской области
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает реализованные правительством Челябинской области меры поддержки малого... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:16
челябинская область
борис титов
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борис титов, челябинская область

Титов оценил поддержку малого бизнеса в Челябинской области

19:16 16.07.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает реализованные правительством Челябинской области меры поддержки малого бизнеса максимально возможными в условиях коронавирусной инфекции.
"Те меры, которые были направлены на малый бизнес, они были максимально возможными на тот момент. Многие регионы долго сомневались, стоит ли вводить эти меры, многие регионы так и не ввели. Здесь сразу ввели 1% по УСН, ЕНВД сокращение, налоговые льготы, плюс возможность получения денег и кредитов для малого бизнеса. Мы увидели всего 4 пакета - целый набор мер, который был предпринят", - сказал Титов журналистам в четверг в ходе визита в Челябинск.
Алексей Текслер
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По его словам, сегодня в Челябинске он провел встречи с представителями малого бизнеса, и ни разу не услышал, что у предпринимателей были какие-то претензии, что что-то не выполнили или обещали и не сделали региональные власти. "Претензий нет", - отметил он.
По его мнению, Челябинск - это особая специфика, многие челябинские результаты зависят от того, как чувствуют себя металлургические предприятия. И то, что происходило на рынках в условиях коронавируса, было серьезным ударом по ним, сказал Титов.
Как сообщал губернатор региона Алексей Текслер, в регионе безотлагательно были предприняты совместно с федеральным центром меры (от снижения налоговой нагрузки до льготного кредитования), направленные на поддержку занятости, сохранение рабочих мест в малом и среднем бизнесе, особенно в тех отраслях, которые непосредственно пострадали от ограничительных мер из-за распространения коронавируса.
"Ковид показал, что мы готовы принимать оперативные решения и двигаться в сторону бизнеса, помогать людям, которые готовы вкладывать свое время и деньги, создавать рабочие места. Наша общая задача - помочь таким предпринимателям, это будет способствовать улучшению структуры областной экономики и росту благосостояния наших граждан", - цитирует пресс-служба губернатора слова Текслера.
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По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Александра Гончарова, помощь властей в нынешней непростой для бизнеса ситуации была оказана своевременно. "Помощь была оказана вовремя, она помогла малому бизнесу выжить. За каждым ИП стоит семья, люди, коллектив. Господдержка, которая оказывалась в особый период, начиная с марта текущего года, существенно повлияла на стабилизацию в сфере малого и среднего бизнеса. Я постоянно общаюсь с предпринимателями, и они говорят о том, что поддержка была оказана своевременно", - цитирует пресс-служба губернатора слова Гончарова.
Так, по данным пресс-службы, в Челябинской области предприятия среднего и малого бизнеса возвращаются к нормальной работе, постепенно (в зависимости от эпидемиологической ситуации) снимаются ограничения. Сейчас коэффициент "открытия экономики" в области составляет 1,7 (по стране в среднем – 2,2).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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