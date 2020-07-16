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В одесском детдоме зафиксировали вспышку COVID-19
Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в детском доме "Жемчужинка" в украинской Одессе, где COVID-19 выявили у 15 детей и двух взрослых, сообщила в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:09
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, одесса, украина, в мире

В одесском детдоме зафиксировали вспышку COVID-19

19:09 16.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
КИЕВ, 16 июл – РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в детском доме "Жемчужинка" в украинской Одессе, где COVID-19 выявили у 15 детей и двух взрослых, сообщила в четверг директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.
Ранее карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, усилили в Одессе, в частности, ночным клубам и ресторанам запретили работать ночью.
"После того, как заболел один из сотрудников детского дома "Жемчужинка", было проведено тестирование всех сотрудников и воспитанников учреждения. Среди более, чем 70 тестов COVID-19 был выявлен у 15 детей и двух взрослых… Ни у кого из них нет признаков ОРВИ и все они чувствуют себя удовлетворительно. Однако сегодня было принято решение отправить заболевших с коронавирусом на самоизоляцию. Детский дом перевели в режим обсервации. Учреждение будет работать в закрытом режиме. Воспитанников и сотрудников обеспечат медикаментами, продуктами питания, средствами гигиены", - заявила Буйневич в комментарии местному изданию "Думская".
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 56455 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1445 человек, выздоровели 28931 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗОдессаУкраинаВ мире
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