В одесском детдоме зафиксировали вспышку COVID-19

КИЕВ, 16 июл – РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в детском доме "Жемчужинка" в украинской Одессе, где COVID-19 выявили у 15 детей и двух взрослых, сообщила в четверг директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.
Ранее карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, усилили в Одессе, в частности, ночным клубам и ресторанам запретили работать ночью.
"После того, как заболел один из сотрудников детского дома "Жемчужинка", было проведено тестирование всех сотрудников и воспитанников учреждения. Среди более, чем 70 тестов COVID-19 был выявлен у 15 детей и двух взрослых… Ни у кого из них нет признаков ОРВИ и все они чувствуют себя удовлетворительно. Однако сегодня было принято решение отправить заболевших с коронавирусом на самоизоляцию. Детский дом перевели в режим обсервации. Учреждение будет работать в закрытом режиме. Воспитанников и сотрудников обеспечат медикаментами, продуктами питания, средствами гигиены", - заявила Буйневич в комментарии местному изданию "Думская".
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 56455 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1445 человек, выздоровели 28931 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.