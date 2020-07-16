В одесском детдоме зафиксировали вспышку COVID-19

"После того, как заболел один из сотрудников детского дома "Жемчужинка", было проведено тестирование всех сотрудников и воспитанников учреждения. Среди более, чем 70 тестов COVID-19 был выявлен у 15 детей и двух взрослых… Ни у кого из них нет признаков ОРВИ и все они чувствуют себя удовлетворительно. Однако сегодня было принято решение отправить заболевших с коронавирусом на самоизоляцию. Детский дом перевели в режим обсервации. Учреждение будет работать в закрытом режиме. Воспитанников и сотрудников обеспечат медикаментами, продуктами питания, средствами гигиены", - заявила Буйневич в комментарии местному изданию "Думская".