В Воронежской области продлили режим самоизоляции

ВОРОНЕЖ, 16 июл — РИА Новости. Власти Власти Воронежской области продлили до 26 июля введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает областное правительство.

В Воронежской области в марте ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса и режим всеобщей самоизоляции. Ограничительные меры были продлены до конца мая, а с 12 мая в регионе ввели масочный режим. Власти 20 мая объявили о первом этапе выхода Воронежской области из режима ограничений и планировали в начале июня начать второй этап, однако в регионе начался рост числа заболевших за сутки. В результате режим самоизоляции продлили до 14 июня включительно, потом он продлевался несколько раз, последняя дата — до 20 июля.

"Режим самоизоляции в регионе продлен до 26 июля. Обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет продолжается", — говорится в сообщении.

Из-за ситуации с коронавирусом остаются пока закрытыми театры, ночные клубы, кинотеатры, развлекательные центры, аттракционы и фуд-корты. Запрещена также работа кальянных и курение кальяна в ресторанах, барах, кафе, организациях торговли и общественных местах. Также пока запретом проведение публичных досуговых и зрелищных мероприятий в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и других местах массового пребывания людей.

При этом с 16 июля открываются библиотеки, музеи, музеи-заповедники и дворцово-парковые музеи.

"Кафе и рестораны смогут начать работу 20 июля при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора . Расстояние между столами должно быть 1,5 метра (допускается установка перегородок)", — говорится в сообщении.

По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться. За последние сутки в области выявлено 112 новых случаев COVID-19.

Всего в регионе 9743 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 8688 пациентов. Умерли 84.