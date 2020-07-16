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В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области продлили до 26 июля введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает областное правительство. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-17T00:12
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В Воронежской области продлили режим самоизоляции

19:07 16.07.2020 (обновлено: 00:12 17.07.2020)
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВоронеж
Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 июл — РИА Новости. Власти Воронежской области продлили до 26 июля введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает областное правительство.
В Воронежской области в марте ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса и режим всеобщей самоизоляции. Ограничительные меры были продлены до конца мая, а с 12 мая в регионе ввели масочный режим. Власти 20 мая объявили о первом этапе выхода Воронежской области из режима ограничений и планировали в начале июня начать второй этап, однако в регионе начался рост числа заболевших за сутки. В результате режим самоизоляции продлили до 14 июня включительно, потом он продлевался несколько раз, последняя дата — до 20 июля.
"Режим самоизоляции в регионе продлен до 26 июля. Обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет продолжается", — говорится в сообщении.
Из-за ситуации с коронавирусом остаются пока закрытыми театры, ночные клубы, кинотеатры, развлекательные центры, аттракционы и фуд-корты. Запрещена также работа кальянных и курение кальяна в ресторанах, барах, кафе, организациях торговли и общественных местах. Также пока запретом проведение публичных досуговых и зрелищных мероприятий в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и других местах массового пребывания людей.
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При этом с 16 июля открываются библиотеки, музеи, музеи-заповедники и дворцово-парковые музеи.
"Кафе и рестораны смогут начать работу 20 июля при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Расстояние между столами должно быть 1,5 метра (допускается установка перегородок)", — говорится в сообщении.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться. За последние сутки в области выявлено 112 новых случаев COVID-19.
Всего в регионе 9743 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 8688 пациентов. Умерли 84.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Воронежская областьОбщество
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