https://ria.ru/20200716/1574462764.html
Прокуратура начала проверку нижегородских аэродромов после крушения Ан-2
Транспортная прокуратура начала проверку всех посадочных площадок и аэродромов Нижегородской области после крушения самолёта Ан-2 в Большеболдинском районе, в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:07
2020-07-16T19:07
межрегиональная транспортная прокуратура
ан-2
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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нижегородская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574252271_0:13:500:294_1400x0_80_0_0_c0e0b879ca64a09e571c803e23e2f31f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
межрегиональная транспортная прокуратура, ан-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия
КАЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости.
Транспортная прокуратура начала проверку всех посадочных площадок и аэродромов Нижегородской области
после крушения самолёта Ан-2
в Большеболдинском районе, в результате которого погибли два человека, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По информации МЧС
, в 4.10 мск понедельника поступило сообщение о падении самолета Ан-2 с последующим горением в районе деревни Кистеневка Большеболдинского района Нижегородской области. В результате ЧП пострадали два человека, один из них погиб на месте, второй скончался через несколько дней в больнице.
По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".
"В связи с авиапроисшествием в Большеболдинском районе Нижегородской области транспортная прокуратура начала проверку всех посадочных площадок и аэродромов региона… Нижегородская транспортная прокуратура проводит дополнительные проверочные мероприятия соблюдения законности при использовании легкой авиации с целью осуществления химических работ для сельхозпредприятий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам проверки при наличии оснований будет принят весь комплекс необходимых мер прокурорского реагирования с целью устранения нарушений и предотвращения подобных трагедий в дальнейшем.
По предварительным данным, разбившийся самолёт принадлежал ООО "Зевс-Авиа", воздушное судно использовалось для обработки сельхозугодий: 54-летний индивидуальный предприниматель арендовал самолет для выполнения авиационно-химических работ и управлял самолетом во время полета. По информации Приволжского следственного управления, крушение Ан-2 могло произойти из-за того, что самолет задел провода линии электропередачи, после чего упал и загорелся. Однако следствие рассматривает все версии произошедшего, в том числе техническое состояние самолёта и действия пилота.