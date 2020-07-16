Прокуратура начала проверку нижегородских аэродромов после крушения Ан-2

КАЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку всех посадочных площадок и аэродромов Транспортная прокуратура начала проверку всех посадочных площадок и аэродромов Нижегородской области после крушения самолёта Ан-2 в Большеболдинском районе, в результате которого погибли два человека, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По информации МЧС , в 4.10 мск понедельника поступило сообщение о падении самолета Ан-2 с последующим горением в районе деревни Кистеневка Большеболдинского района Нижегородской области. В результате ЧП пострадали два человека, один из них погиб на месте, второй скончался через несколько дней в больнице.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"В связи с авиапроисшествием в Большеболдинском районе Нижегородской области транспортная прокуратура начала проверку всех посадочных площадок и аэродромов региона… Нижегородская транспортная прокуратура проводит дополнительные проверочные мероприятия соблюдения законности при использовании легкой авиации с целью осуществления химических работ для сельхозпредприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки при наличии оснований будет принят весь комплекс необходимых мер прокурорского реагирования с целью устранения нарушений и предотвращения подобных трагедий в дальнейшем.