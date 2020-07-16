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Туризм
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В Египте рассказали об условиях въезда туристов на курорты страны
Туристы перед поездкой на курорты Египта обязаны подписать документ о том, что они не контактировали с больными коронавирусом, египетская сторона готова... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:05
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, египет

В Египте рассказали об условиях въезда туристов на курорты страны

19:05 16.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУличный торговец в Шарм-эль-Шейхе
Уличный торговец в Шарм-эль-Шейхе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
КАИР, 16 июл — РИА Новости. Туристы перед поездкой на курорты Египта обязаны подписать документ о том, что они не контактировали с больными коронавирусом, египетская сторона готова обсудить с РФ меры предосторожности на курортах и в аэропортах, заявила РИА Новости замминистра туризма Египта Гада Шаляби.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе ранее сообщила, что восемь стран, в том числе Египет, официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определенных условиях.
Шаляби отметила, что пока туристам для въезда в Египет не нужно сдавать ПЦР-тест на COVID-19, но не исключила, что правила въезда впоследствии могут измениться.
"Однако турист обязан перед тем, как отправиться в путешествие и сесть в самолет, подписать документ о том, что он не контактировал ранее с людьми, у которых подозревают наличие коронавируса, или тем более с носителями заболевания", — рассказала Шаляби.
По словам замминистра, на курортах предприняты серьезные меры предотвращения распространения COVID-19, в том числе меры социального дистанцирования и регулярная дезинфекция туристических объектов. Шаляби отметила, что в открытых для туристов провинциях Красное море, Южный Синай и Матрух степень распространения коронавируса небольшая.
Также она отметила, что сотрудники отелей, работающие в других провинциях, при возвращении в "туристические" провинции после отпуска обязаны провести 14 дней в карантине во избежание заражения постояльцев.
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По словам Шаляби, египетские власти надеются, что российская сторона согласится запустить прямые рейсы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. "Мы готовы к приему российских туристов на этих курортах. Мы хотим обсудить с российской стороной предпринятые нами меры предосторожности на курортах и в аэропортах, и есть ли у них какие-то замечания или дополнительные требования, мы их изучим и посмотрим, можно ли их реализовать", — отметила замминистра.
Ранее власти Египта приняли решение сделать бесплатной туристическую визу для туристов, которые посетят провинции Красное море, Южный Синай и Матрух до 30 октября.
По данным минздрава Египта, в стране зафиксированы почти 85 тысяч заболеваний коронавирусом, вылечились 26,5 тысяч пациентов, скончались 4067 человек.
Сейчас в Египте принимают гостей отели, получившие специальный сертификат по итогам аудита минтуризма, минздрава и Ассоциации гостиничных объектов. В ресторанах запрещен режим "шведского стола", под запретом массовые мероприятия внутри гостиниц. Также гостиница обязана оборудовать помещение на случай изоляции постояльцев с симптомами заболевания и подтвержденными анализами, в обязательном порядке будет необходима сдача экспресс-анализов сотрудниками на въездах в туристические города.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмХургадаШарм-эш-ШейхЕгипет
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