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ЕР проведет всероссийский опрос об условиях удаленной работы
"Единая Россия" проведет всероссийский опрос о новых условиях работы на "удаленке" в РФ, результаты будут представлены председателю ЕР Дмитрию Медведеву,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:04
михаил тарасенко
дмитрий медведев
госдума рф
единая россия
общество
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михаил тарасенко, дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, общество

ЕР проведет всероссийский опрос об условиях удаленной работы

19:04 16.07.2020
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© Depositphotos / kastoДевушка за компьютером
Девушка за компьютером
© Depositphotos / kasto
Девушка за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. "Единая Россия" проведет всероссийский опрос о новых условиях работы на "удаленке" в РФ, результаты будут представлены председателю ЕР Дмитрию Медведеву, сообщает пресс-служба партии.
"Центральная общественная приемная председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с 16 по 23 июля проведет всероссийский опрос о поправках в Трудовой кодекс. Его можно будет пройти на официальных страницах партии в социальных сетях", - говорится в сообщении.
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Результаты исследования будут представлены Медведеву и во фракцию партии в Госдуме для доработки соответствующего законопроекта.
"Вопросы касаются продолжительности рабочей недели сотрудников на "удаленке", оценки возможности работать без привязки к конкретному месту, различий в правах с теми, кто трудится в офисе. Также хотелось бы услышать предложения о том, какие еще необходимы нормы по защите трудовых прав данной категории работников", - цитирует пресс-служба ЕР главу аппарата председателя партии Жанну Одинцову.
Как считает первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко (фракция ЕР), всероссийский опрос будет "способствовать принятию качественного документа", который обеспечит защиту трудовых прав работников и развитие "современных трудовых отношений".
"Одни юристы считают, что все особенности удаленного труда можно регулировать трудовым договором, и не видят необходимости в их законодательной фиксации. Другие полагают, что всевозможные коллизии по этому виду занятости необходимо подробно прописать в Трудовом кодексе. В споре рождается истина", - отметил он.
Фракция ЕР в Госдуме ранее подготовила законопроект "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ". Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы. В июне законопроект был внесен в Госдуму.
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