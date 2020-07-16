ЕР проведет всероссийский опрос об условиях удаленной работы

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. " Единая Россия " проведет всероссийский опрос о новых условиях работы на "удаленке" в РФ, результаты будут представлены председателю ЕР Дмитрию Медведеву , сообщает пресс-служба партии.

"Центральная общественная приемная председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с 16 по 23 июля проведет всероссийский опрос о поправках в Трудовой кодекс. Его можно будет пройти на официальных страницах партии в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Результаты исследования будут представлены Медведеву и во фракцию партии в Госдуме для доработки соответствующего законопроекта.

"Вопросы касаются продолжительности рабочей недели сотрудников на "удаленке", оценки возможности работать без привязки к конкретному месту, различий в правах с теми, кто трудится в офисе. Также хотелось бы услышать предложения о том, какие еще необходимы нормы по защите трудовых прав данной категории работников", - цитирует пресс-служба ЕР главу аппарата председателя партии Жанну Одинцову.

Как считает первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко (фракция ЕР), всероссийский опрос будет "способствовать принятию качественного документа", который обеспечит защиту трудовых прав работников и развитие "современных трудовых отношений".

"Одни юристы считают, что все особенности удаленного труда можно регулировать трудовым договором, и не видят необходимости в их законодательной фиксации. Другие полагают, что всевозможные коллизии по этому виду занятости необходимо подробно прописать в Трудовом кодексе. В споре рождается истина", - отметил он.